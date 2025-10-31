Сегодня 31 октября 2025
SpaceX и Blue Origin представили NASA свои «планы Б» для высадки людей на Луну раньше Китая

Утверждается, что критика NASA проектов лунных посадочных модулей SpaceX и Blue Origin возымела действие, и 30 октября 2025 года обе компании направили в агентство альтернативные предложения высадки астронавтов на Луну. США необходимо обязательно вернуть туда астронавтов раньше Китая, что маловероятно в рамках ранее принятых обязательств.

Ускоритель Super Heavy корабля Starship опускается в Мексиканский залив. Источник изображения: SpaceX

Ускоритель Super Heavy корабля Starship опускается в Мексиканский залив. Источник изображения: SpaceX

По данным CNBC, NASA получило предложения от компаний SpaceX и Blue Origin по ускорению возвращения американских астронавтов на Луну. В последние годы возникли опасения, что миссия Artemis 3 настолько задержится, что Китай сделает это раньше — до 2030 года. В сентябре временно исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи (Sean Duffy) раскритиковал компанию SpaceX за отставание от графика миссии Artemis 3 и не исключил предоставление контракта иным подрядчикам, включая Blue Origin (она уже имеет контракт с NASA на последующую доставку человека на Луну).

Неоднократно подчёркивалось, что для США немыслимо допустить первенство Китая в возвращении на Луну. Сейчас речь идёт не о научных проектах, а о возможности застолбить место для будущих баз, включая добычу стратегически важных для постоянного присутствия на Луне ресурсов, в том числе воды (водяного льда). Уже очевидно, что ранее запущенные программы NASA не позволяют с уверенностью вернуться на Луну раньше Китая. Для гарантированного успеха необходим пресловутый «план Б». Не исключено, что новые стратегии SpaceX и Blue Origin, представленные вчера на рассмотрение NASA, станут основой этого плана.

Для оценки новых предложений агентство собирается привлечь собственных экспертов и намерено подготовить запрос для анализа инициатив со стороны более широкого сообщества учёных в области аэрокосмических исследований.

Сообщается, что SpaceX представила NASA упрощённую архитектуру миссии и концепцию операций, направленные на более быстрое возвращение на Луну с повышением безопасности для экипажа. Компания провела 11 беспилотных тестовых полётов ракеты Starship, два из которых признаны успешными, хотя ключевые возможности, заложенные в основу лунной программы — в частности, дозаправка на орбите для пилотируемой миссии Artemis 3, — ещё не продемонстрированы.

По словам SpaceX, она уже самостоятельно профинансировала более 90 % этой программы, а NASA выплатило ей около $2,7 млрд по контракту на создание лунной посадочной системы (HLS). Таким образом, SpaceX уже вложила в проект более $30 млрд и ждёт от NASA не обвинений, а дальнейшего финансирования. В целом SpaceX должна получить по контракту от NASA $4,5 млрд за лунный посадочный модуль, причём большую часть расходов компания покроет сама.

Blue Origin также подала план по ускорению производства собственной версии HLS, рассчитывая до конца года запустить уменьшенную версию лунного корабля Blue Moon Mark 1. Компания получила от NASA около $835 млн с момента начала контракта в 2023 году на разработку лунного посадочного аппарата. В новых условиях это предложение может как стать альтернативой модулю компании SpaceX, так и выступить в роли страховки для будущих полётов.

Хотя с миссией Artemis 3 ясности пока нет, миссия Artemis 2 по первому пилотируемому облёту Луны в новейшей истории движется к своей реализации. Полёт может состояться уже в феврале 2026 года. И ракета и экипаж для него готовы.

Источник:

Китай планирует высадить астронавтов на Луну к 2030 году
Отправка первого частного тяжёлого посадочного модуля на Луну снова надолго отложена
NASA: ракета SLS готова для исторической доставки астронавтов к Луне в следующем году
Учёные засекли новые аномалии у межзвёздной кометы 3I/ATLAS — некоторые назвали её инопланетным звездолётом
Учёные представили первую радиокарту Млечного Пути в цвете и невероятных деталях
За час в любую точку Земли: крупнейшее турагентство Японии пообещало запустить суборбитальные перелёты
