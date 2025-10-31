Сегодня 31 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Продажи видеокарт в России взлетели на 6...
реклама
Новости Hardware

Продажи видеокарт в России взлетели на 60 % в этом году — названы самые популярные модели

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев текущего года в России существенно выросли продажи графических ускорителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сети ретейлера спрос на видеокарты вырос на 60 % в количественном выражении, а выручка от их реализации подскочила на 50 %.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В сообщении сказано, что интерес к видеокартам растёт на фоне популярности гейминга, развития сегмента ПК и увеличения числа пользователей, занимающихся обработкой графического контента, а также взаимодействующих с нейросетями. Увеличилось количество россиян, которые рассматривают мощные видеокарты как инвестицию в производительность, стабильность и универсальность.

В денежном выражении в период с января по сентябрь лидерами продаж стали ускорители MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB, Palit Nvidia GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB и MSI Nvidia GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB. Данные модели обеспечивают высокий уровень производительности в современных видеоиграх, а также при выполнении ресурсоёмких задач.

В количественном выражении наибольшей популярностью пользовались ускорители Asus Nvidia GeForce RTX 3050 Phoenix, Palit Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB и Palit Nvidia GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB. Такие модели востребованы за счёт оптимального соотношения цены, производительности и энергоэффективности, а также благодаря поддержке технологии трассировки лучей и DLSS 4.

Отмечается, что покупатели чаще выбирают решения нового поколения, поскольку такие продукты обеспечивают запас производительности на несколько лет. В структуре спроса усиливают позиции ускорители серии GeForce RTX 5000, уверенно заменяя модели предыдущих поколений и формируя основу игрового и профессионального сегментов.

«Мы видим, что интерес к видеокартам остается стабильно высоким и становится все более осознанным. Покупатели обращают внимание не только на „производительность за рубль (FPS за рубль)“, но и на энергоэффективность, уровень шума, объем видеопамяти и поддержку современных технологий. В 2025 году особенно активно растет средний и продвинутый сегмент — пользователи выбирают модели, которые одинаково хорошо подходят и для игр, и для работы. Рост продаж также поддерживают расширение линейки NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, выход новых моделей внутри каждого ценового сегмента, а также выравнивание цен на фоне стабильного валютного курса. Ожидаем, что интерес к категории сохранится до конца года, особенно в период сезонных акций и праздничных распродаж», — рассказал менеджер товарной категории «Комплектующие для ПК» в «М.Видео-Эльдорадо» Арсен Гайдарилов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России начали блокировать SMS и звонки для регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
Telegram начал предлагать россиянам отправлять SMS незнакомым людям в обмен на Premium
МТС вложит 10 млрд руб. в развитие облачного направления MWS Cloud
Inno3D выпустила низкопрофильную GeForce RTX 5060 Low Profile с тройкой вентиляторов
Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг
Глава Nvidia заявил, что ИИ-пузыря не существует — и предсказал полтриллиона выручки на новых чипах
Теги: видеокарты, продажи, россия
видеокарты, продажи, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.