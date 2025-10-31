По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев текущего года в России существенно выросли продажи графических ускорителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сети ретейлера спрос на видеокарты вырос на 60 % в количественном выражении, а выручка от их реализации подскочила на 50 %.

В сообщении сказано, что интерес к видеокартам растёт на фоне популярности гейминга, развития сегмента ПК и увеличения числа пользователей, занимающихся обработкой графического контента, а также взаимодействующих с нейросетями. Увеличилось количество россиян, которые рассматривают мощные видеокарты как инвестицию в производительность, стабильность и универсальность.

В денежном выражении в период с января по сентябрь лидерами продаж стали ускорители MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB, Palit Nvidia GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB и MSI Nvidia GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB. Данные модели обеспечивают высокий уровень производительности в современных видеоиграх, а также при выполнении ресурсоёмких задач.

В количественном выражении наибольшей популярностью пользовались ускорители Asus Nvidia GeForce RTX 3050 Phoenix, Palit Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB и Palit Nvidia GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB. Такие модели востребованы за счёт оптимального соотношения цены, производительности и энергоэффективности, а также благодаря поддержке технологии трассировки лучей и DLSS 4.

Отмечается, что покупатели чаще выбирают решения нового поколения, поскольку такие продукты обеспечивают запас производительности на несколько лет. В структуре спроса усиливают позиции ускорители серии GeForce RTX 5000, уверенно заменяя модели предыдущих поколений и формируя основу игрового и профессионального сегментов.

«Мы видим, что интерес к видеокартам остается стабильно высоким и становится все более осознанным. Покупатели обращают внимание не только на „производительность за рубль (FPS за рубль)“, но и на энергоэффективность, уровень шума, объем видеопамяти и поддержку современных технологий. В 2025 году особенно активно растет средний и продвинутый сегмент — пользователи выбирают модели, которые одинаково хорошо подходят и для игр, и для работы. Рост продаж также поддерживают расширение линейки NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, выход новых моделей внутри каждого ценового сегмента, а также выравнивание цен на фоне стабильного валютного курса. Ожидаем, что интерес к категории сохранится до конца года, особенно в период сезонных акций и праздничных распродаж», — рассказал менеджер товарной категории «Комплектующие для ПК» в «М.Видео-Эльдорадо» Арсен Гайдарилов.