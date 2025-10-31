«Яндекс» выпустила ИИ, который поможет школьникам сдать ЕГЭ по математике

На платформе «Яндекс Учебник» у школьников появилась возможность подготовиться к ЕГЭ по математике — экзамен по одному из самых популярных предметов в следующем году будут сдавать около 600 тыс. учеников. Готовить школьников станет «Репетитор AI» — основанный на модели Alice AI помощник с искусственным интеллектом, дополнительно обученный на экзаменационных заданиях и решениях настоящих задач.

ИИ-помощник помогает подготовиться всесторонне — он объясняет теоретическую часть, разбирает логику задач и шаг за шагом направляет ученика к правильному ответу. В разработке модели «Репетитор AI» принимали участие более 150 учителей; на создание проекта ушли два года. Перед началом работы в «Яндексе» установили, что 44 % учеников не хватает системного подхода и терпеливого педагога, способного оказывать поддержку на каждом этапе.

«Репетитор AI» предлагает на выбор несколько учебных планов подготовки. Если ученику достаточно 60 баллов, ИИ поможет ему освоить задания из первой части ЕГЭ, но не бояться и второй; если же он претендует на оценку выше 80 баллов, «Репетитор AI» будет упирать на задачи из второй части. Навыки отрабатываются на авторских пробных вариантах ЕГЭ, задачах из базы ФИПИ и материалах методистов «Яндекс Учебника» — всё это ученик освоит на интерактивном тренажёре.

В настоящий момент в «Яндекс Учебнике» доступна только подготовка к ЕГЭ по профильной математике, которая требуется при поступлении в вуз. В декабре появится базовый вариант предмета, который в обязательном порядке сдают все; далее добавятся и другие предметы. Сервисом могут пользоваться также родители и репетиторы — последним доступно создание собственных подборок из банка заданий, возможность назначать их отдельным ученикам и наблюдение за статистикой успеваемости в реальном времени.