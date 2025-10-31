Сегодня 31 октября 2025
«Самый важный и значимый момент в жизни»: Escape from Tarkov ушла на золото за две недели до релиза 1.0, в том числе в Steam

Эвакуационный шутер Escape from Tarkov от разработчиков из российской студии Battlestate Games готовится к полноценному релизу, на пути к которому недавно преодолел важный рубеж.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Как сообщил у себя в микроблоге глава Battlestate Games Никита Буянов, Escape from Tarkov за две недели до релиза 1.0 ушла на золото. Финальная версия игры готова — разработка завершена. Обратный отсчёт до премьеры стартовал.

Обычно «озолочение» игры гарантирует неизменность сроков её выхода. Релизная версия Escape from Tarkov планируется к выпуску 15 ноября одновременно в лаунчере Battlestate и в сервисе Steam.

«Годы усердной работы, тестирования и полировки привели к результату, который мы все ждали. Для нас [день релиза] — больше, чем дата на календаре. Это символ путешествия, которое мы прошли вместе с сообществом», — подчеркнул Буянов.

Руководитель поблагодарил фанатов за неустанную поддержку на протяжении десяти лет и отметил их вклад в развитие проекта: «Для меня лично это самый важный и значимый момент в жизни».

Ранее Battlestate подтвердила, что для игры через Steam владельцам версий из лаунчера Battlestate придётся купить Escape from Tarkov ещё раз. При привязке аккаунта система будет автоматически выбирать старшее из двух изданий.

Escape from Tarkov находится на стадии закрытого бета-тестирования с 2017 года. В релизной версии обещают поддержку русского языка, симулятор боя в экстремальных условиях, индивидуализацию оружия и уникальные локации.

Источник:

escape from tarkov, battlestate games, шутер
