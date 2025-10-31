Сегодня 31 октября 2025
Google сделает режим ИИ в поиске более персонализированным, собрав все данные о пользователях

Google хочет сделать режим ИИ в поиске максимально персонализированным. Вскоре компания начнёт использовать такие сервисы, как Gmail или «Диск», чтобы узнать больше информации о пользователях.

Источник изображения: Google

Google считает, что будущее поиска станет более персонализированным, чем когда-либо, во многом благодаря росту использования крупных языковых моделей (LLM). В подкасте Silicon Valley Girl Робби Штейн (Robby Stein) из Google сообщил, что компания изучает способы предоставления режиму ИИ (AI Mode) доступа к Gmail или Google Диску.

«На конференции I/O мы анонсировали возможность для пользователей в будущем подключиться к расширенной персонализации. Мы хотим, чтобы люди могли помогать Google и помогать сервисам узнавать больше о вас, чтобы они могли быть более полезными», — сказал он.

Это означает, что в будущем режим ИИ будет извлекать информацию из ваших электронных писем, документов и других приложений Google, чтобы давать по-настоящему персонализированные ответы. Например, он может обобщать информацию о рейсах из Gmail, составлять расписание с помощью Календаря или извлекать идеи для поездок из файлов «Карт» и «Диска».

Источник изображения: Google

На вопрос о том, когда режим искусственного интеллекта Google получит доступ к Gmail или другим приложениям, Штейн не подтвердил точную дату. «Пока неизвестно», — сказал он, добавив, что Google уже начала тестировать некоторые ранние версии этой технологии. «Недавно мы сделали первые шаги в этом направлении. Так, в Labs теперь можно принять участие в новом эксперименте по персонализации покупок и местных рекомендаций ресторанов», — рассказал Штейн.

Пока неясно, планирует ли Google обучать свою модель на основе персональных данных, но этот опыт, скорее всего, будет только при согласии пользователя.

Теги: google, поиск, искусственный интеллект, персонализация, ии
