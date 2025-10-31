AMD окончательно всех запутала: RDNA 2 всё же не лишится игровых оптимизаций, но это не точно

Выпуск новой версии драйвера редко привлекает к себе много внимания, но AMD удалось нарушить это правило. С последним обновлением графического драйвера Radeon компания создала полную неразбериху касательно будущей поддержки старых и не очень дискретных и встроенных графических процессоров Radeon. Однако с последним комментарием AMD успокоила пользователей — драйверы с оптимизациями игр для RDNA и RDNA 2 не прекратят выходить.

Изначально с выпуском драйвера Adrenalin 25.10.2 компания AMD дала понять, что обновления для графических процессоров на архитектурах RDNA и RDNA 2 будут выходить отдельно от обновлений для более свежих RDNA 3 и RDNA 4. В описании драйвера значилось: «Поддержка новых игр и расширенная поддержка расширений Vulkan доступна для графических продуктов серий Radeon RX 7000 и 9000».

Следом AMD подтвердила, что видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 переведены в «режим обслуживания» и больше не будут получать оптимизации для новых игр. Однако новые драйверы эти видеокарты получать всё равно будут — но только с исправлением багов и общими обновлениями.

Но теперь, в последнем комментарии для Tom’s Hardware, компания AMD заявила, что «новые функции, исправления ошибок и игровые оптимизации продолжат поставляться согласно потребностям рынка». И перевод в «режим обслуживания» не означает, что видеокарты на RDNA и RDNA 2 перестанут получать обновления с оптимизациями для игр. Возможно, правда, уровень оптимизаций будет не таким, как для более свежих видеокарт.

Впрочем, чётких критериев, что именно подпадает под «потребности рынка», AMD не озвучила. Также неясно, затронет ли это обновление встроенную графику в Ryzen APU на базе RDNA 2, которая фактически находится в том же «режиме обслуживания». Пикантности ситуации придаёт то, что новинки с графикой RDNA 2 всё ещё выходят — например, на такую графику полагается выпущенная ранее в этом месяце портативная приставка Xbox Ally.