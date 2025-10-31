Сегодня 31 октября 2025
AMD окончательно всех запутала: RDNA 2 всё же не лишится игровых оптимизаций, но это не точно

Выпуск новой версии драйвера редко привлекает к себе много внимания, но AMD удалось нарушить это правило. С последним обновлением графического драйвера Radeon компания создала полную неразбериху касательно будущей поддержки старых и не очень дискретных и встроенных графических процессоров Radeon. Однако с последним комментарием AMD успокоила пользователей — драйверы с оптимизациями игр для RDNA и RDNA 2 не прекратят выходить.

Изначально с выпуском драйвера Adrenalin 25.10.2 компания AMD дала понять, что обновления для графических процессоров на архитектурах RDNA и RDNA 2 будут выходить отдельно от обновлений для более свежих RDNA 3 и RDNA 4. В описании драйвера значилось: «Поддержка новых игр и расширенная поддержка расширений Vulkan доступна для графических продуктов серий Radeon RX 7000 и 9000».

Следом AMD подтвердила, что видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 переведены в «режим обслуживания» и больше не будут получать оптимизации для новых игр. Однако новые драйверы эти видеокарты получать всё равно будут — но только с исправлением багов и общими обновлениями.

Но теперь, в последнем комментарии для Tom’s Hardware, компания AMD заявила, что «новые функции, исправления ошибок и игровые оптимизации продолжат поставляться согласно потребностям рынка». И перевод в «режим обслуживания» не означает, что видеокарты на RDNA и RDNA 2 перестанут получать обновления с оптимизациями для игр. Возможно, правда, уровень оптимизаций будет не таким, как для более свежих видеокарт.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Впрочем, чётких критериев, что именно подпадает под «потребности рынка», AMD не озвучила. Также неясно, затронет ли это обновление встроенную графику в Ryzen APU на базе RDNA 2, которая фактически находится в том же «режиме обслуживания». Пикантности ситуации придаёт то, что новинки с графикой RDNA 2 всё ещё выходят — например, на такую графику полагается выпущенная ранее в этом месяце портативная приставка Xbox Ally.

Источник:

Теги: amd, rdna 4, rdna 2, radeon rx 6000, видеокарта, драйвер
