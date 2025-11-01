Сегодня 01 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника В России стартовали продажи смарт-часов ...
реклама
Новости Hardware

В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 с гидролокатором и водостойкостью до 150 м

В России стартовали продажи премиальных смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2. Эти умные часы разработаны с прицелом на дайверов, активных пользователей и любителей спорта на открытом воздухе. Они сочетают профессиональные спортивные режимы, возможность погружения на глубину до 150 метров и обеспечивают связь под водой при помощи гидролокации.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Корпус Huawei Watch Ultimate 2 изготовлен с использованием сплава циркония, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к механическим воздействиям. 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 3500 кд/м² защищён сапфировым стеклом, а вращающийся безель изготовлен из керамики. По утверждению производителя, такое сочетание материалов «повышает долговечность устройства и подчёркивает его премиальный дизайн».

Huawei Watch Ultimate 2 — первые в мире умные часы, которые подходят для погружения на глубину до 150 метров. Часы соответствуют уровню водонепроницаемости 20 АТМ по стандарту ISO 22810 и отвечают требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга. Это позволяет использовать устройство профессиональным спортсменам во время тренировок и соревнований.

Встроенный гидролокационный модуль позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой на расстоянии до 30 метров между устройствами, что упрощает взаимодействие между дайверами.

Смарт-часы поддерживают звонки через eSIM без смартфона. Система шумоподавления на базе искусственного интеллекта обеспечивает чистое звучание даже в условиях сильного ветра или внешних шумов.

Часы оборудованы системой мониторинга здоровья Huawei TruSense, которая обеспечивает сбор данных о состоянии пользователя по 10 основным показателям с помощью трёх основных датчиков — ЭКГ, ФПГ и датчик силы нажатия.

Смарт-часы представлены в синем и чёрном цветах. Во всех моделях предусмотрен ремешок из фторэластомера, а также удлинённый ремешок для дайвинга. Синяя модель поставляется с дополнительным титановым браслетом. Вес смарт-часов без ремешка составляет 80,5 грамм.

Цена чёрных Huawei Watch Ultimate 2 составляет 64 999 ₽, модель в синем исполнении обойдётся покупателю в 79 999 ₽. Первым покупателям обещаны подарки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России стартовали продажи умных часов Huawei Watch GT 6, Watch GT 6 Pro, Watch D2 и наушников FreeBuds 7i
Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899
Смарт-часы Huawei Watch 5 получили авторские циферблаты от часовщика Константина Чайкина
Потери Meta✴ на метавселенной и виртуальной реальности перевалили за $70 млрд
Magic Leap показала прототип умных очков на Android XR, который выглядит как обычные
«Яндекс» объявил, что выпустит «носимое ИИ-устройство»
Теги: huawei, умные часы, старт продаж, м.видео
huawei, умные часы, старт продаж, huawei watch ultimate 2, м.видео
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.