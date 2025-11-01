В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 с гидролокатором и водостойкостью до 150 м

В России стартовали продажи премиальных смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2. Эти умные часы разработаны с прицелом на дайверов, активных пользователей и любителей спорта на открытом воздухе. Они сочетают профессиональные спортивные режимы, возможность погружения на глубину до 150 метров и обеспечивают связь под водой при помощи гидролокации.

Корпус Huawei Watch Ultimate 2 изготовлен с использованием сплава циркония, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к механическим воздействиям. 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 3500 кд/м² защищён сапфировым стеклом, а вращающийся безель изготовлен из керамики. По утверждению производителя, такое сочетание материалов «повышает долговечность устройства и подчёркивает его премиальный дизайн».

Huawei Watch Ultimate 2 — первые в мире умные часы, которые подходят для погружения на глубину до 150 метров. Часы соответствуют уровню водонепроницаемости 20 АТМ по стандарту ISO 22810 и отвечают требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга. Это позволяет использовать устройство профессиональным спортсменам во время тренировок и соревнований.

Встроенный гидролокационный модуль позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой на расстоянии до 30 метров между устройствами, что упрощает взаимодействие между дайверами.

Смарт-часы поддерживают звонки через eSIM без смартфона. Система шумоподавления на базе искусственного интеллекта обеспечивает чистое звучание даже в условиях сильного ветра или внешних шумов.

Часы оборудованы системой мониторинга здоровья Huawei TruSense, которая обеспечивает сбор данных о состоянии пользователя по 10 основным показателям с помощью трёх основных датчиков — ЭКГ, ФПГ и датчик силы нажатия.

Смарт-часы представлены в синем и чёрном цветах. Во всех моделях предусмотрен ремешок из фторэластомера, а также удлинённый ремешок для дайвинга. Синяя модель поставляется с дополнительным титановым браслетом. Вес смарт-часов без ремешка составляет 80,5 грамм.

Цена чёрных Huawei Watch Ultimate 2 составляет 64 999 ₽, модель в синем исполнении обойдётся покупателю в 79 999 ₽. Первым покупателям обещаны подарки.