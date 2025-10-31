В Google Play появились удобные сводки отзывов, сгенерированные ИИ

Компания Google начала поэтапный запуск функции искусственного интеллекта (ИИ), генерирующей сводки отзывов пользователей в магазине приложений Google Play Store на платформе Android. Эта функция отображается в разделе «Рейтинги и отзывы» и далее в подразделе «Пользователи говорят». Опция доступна только для приложений, набравших достаточное количество оценок, но точный порог значений Google не раскрывает.

Сводка представляет собой один абзац, в котором ИИ выделяет наиболее часто упоминаемые положительные и отрицательные аспекты конкретного приложения на основе анализа пользовательских отзывов. Ниже текста размещены ссылки в виде кнопок, нажатие на которые перенаправляет пользователя к конкретным отзывам, связанным с соответствующей темой.

По словам представителей Google, функция тестируется уже более года и теперь постепенно становится доступной широкой аудитории. Ранее аналогичный инструмент внедрила компания Apple в App Store для iOS — его запуск состоялся в апреле.