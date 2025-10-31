Сегодня 31 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android В Google Play появились удобные сводки о...
реклама
Новости Software

В Google Play появились удобные сводки отзывов, сгенерированные ИИ

Компания Google начала поэтапный запуск функции искусственного интеллекта (ИИ), генерирующей сводки отзывов пользователей в магазине приложений Google Play Store на платформе Android. Эта функция отображается в разделе «Рейтинги и отзывы» и далее в подразделе «Пользователи говорят». Опция доступна только для приложений, набравших достаточное количество оценок, но точный порог значений Google не раскрывает.

Источник изображения: Brett Jordan/Unsplash

Источник изображения: Brett Jordan/Unsplash

Сводка представляет собой один абзац, в котором ИИ выделяет наиболее часто упоминаемые положительные и отрицательные аспекты конкретного приложения на основе анализа пользовательских отзывов. Ниже текста размещены ссылки в виде кнопок, нажатие на которые перенаправляет пользователя к конкретным отзывам, связанным с соответствующей темой.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

По словам представителей Google, функция тестируется уже более года и теперь постепенно становится доступной широкой аудитории. Ранее аналогичный инструмент внедрила компания Apple в App Store для iOS — его запуск состоялся в апреле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google сделает режим ИИ в поиске более персонализированным, собрав все данные о пользователях
Google выпустила свой первый рекламный ролик, созданный с помощью ИИ
Google выяснила, что Android эффективнее iOS блокирует спам и мошеннические SMS
ИИ сожрал $80 млрд за квартал и на этом не остановится — на Уолл-стрит нарастает беспокойство
Perplexity договорилась с Getty Images — ИИ-поиск получит легальный контент
«Яндекс» выпустила ИИ, который поможет школьникам сдать ЕГЭ по математике
Теги: google play, ai, ии
google play, ai, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.