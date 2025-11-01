Сегодня 01 ноября 2025
Принудительного сканирования всех перепи...
Принудительного сканирования всех переписок граждан ЕС не будет — пока что

Европейский союз пошёл на попятную, хотя и не окончательно, в попытке ввести так называемый регламент «Контроль чатов» (Chat Control), обязывающий цифровые платформы производить автоматическое сканирование всей личной переписки граждан на наличие материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми (CSAM).

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

Дания, которая после получения полномочий страны-председателя ЕС сразу повторно внесла на голосование проект закона «О контроле чатов», была вынуждена отступить под давлением ряда государств-членов, включая Германию, объявив, что выполнение регламента не будет обязательным и будет приниматься отдельными странами в добровольном порядке.

По словам министра юстиции Дании Петера Хуммельгора (Peter Hummelgaard), «новый компромисс не будет включать обязательные предписания об обнаружении, но позволит технологическим компаниям продолжать добровольный поиск незаконных материалов».

Желание авторов законопроекта ввести тотальный контроль за перепиской граждан, хотя и с благими намерениями, подверглось жёсткой критике со стороны правительств, экспертов по цифровым правам и защитников конфиденциальности, которые предупреждали, что эта инициатива представляет собой явный риск «массовой слежки» за личными сообщениями миллионов европейцев, пишет ресурс The European Conservative.

Критики законопроекта, первоначально предложенного Европейской комиссией в 2022 году, прозвали его «законом о цифровом шпионаже». Германия, Австрия и Нидерланды решительно выступили против планов Еврокомиссии обязать сервисы с шифрованием, такие как WhatsApp, Signal и Telegram, сканировать изображения, видео и сообщения на предмет потенциальных случаев злоупотреблений, заявляя, что это является нарушением основополагающих принципов европейского права в области конфиденциальности и защиты данных.

Это послабление было воспринято как крупная победа в области гражданских свобод и цифровой конфиденциальности. Однако председательство Дании вовсе не исключает возможности возвращения ею предложения о контроле чатов после получения необходимого большинства в Совете Европы.

Судя по этом эпизоду, некоторые правительства ЕС — в данном случае возглавляемое Германией и поддерживаемое несколькими северными и восточными странами — всё ещё способны препятствовать технократическим излишествам Брюсселя, пишет The European Conservative, отметив, что институты ЕС редко отказываются от своих проектов. Они просто откладывают их, пока не заручатся достаточной политической поддержкой.

Источник:

Теги: евросоюз, еврокомиссия, мессенджер, шифрование, информационная безопасность
