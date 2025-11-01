Участники сообщества Reddit обратили внимание на изменение политики использования популярного ИИ-бота OpenAI ChatGPT. Алгоритм больше не даёт персонализированные медицинские и юридические консультации пользователям, а также не анализирует изображения медицинского характера, включая снимки МРТ, рентгеновские снимки, фотографии кожных поражений и др.

Чат-бот отказывается отвечать на подобные вопросы, подчёркивая, что готов предоставить лишь общую информацию в образовательных целях, но не для постановки диагнозов или выбора лечения каких-либо заболеваний. Отмечается, что перестали срабатывать проходившие ранее уловки, когда ИИ-модель просили рассмотреть гипотетическую ситуацию, чтобы получить интересующую информацию. На этот раз срабатывает механизм защиты и ChatGPT предоставляет только общие консультации, а для более детального изучения проблемы рекомендует обратиться к соответствующему специалисту.

Представители OpenAI не комментировали изменения в политике использования ChatGPT, но, скорее всего, они были внесены, чтобы избежать судебных разбирательств. По статистике, всё больше людей обращаются к чат-боту за медицинскими и юридическими консультациями, результат которых непредсказуем. При этом использование нейросетей в подобных задачах на данный момент регулируется слабо, что может создавать риски как для разработчиков, так и для пользователей.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупреждал, что на беседы с ChatGPT не распространяются законы о врачебной и адвокатской тайне. Это означает, что суд может потребовать у компании раскрыть переписку, которая будет использоваться в качестве доказательств в ходе какого-либо разбирательства. OpenAI работает с регуляторами для уточнения правового статуса чат-бота, но пока результата достигнуть не удалось.