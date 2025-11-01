Представлена ретроконсоль Atari 2600+ Pac-Man Edition за $169 — она работает только с картриджами

Atari совместно с Plaion Replai представила игровую ретроприставку в ярко-желтой расцветке. Консоль получила название Atari 2600+ Pac-Man Edition — как можно догадаться, она комплектуется картриджем с классической игрой Pac-Man: Double Feature 2-in-1. Приставка поддерживает и другие игры, но только если они тоже на картриджах.

Консоли Atari и игры Pac-Man стали символами классической игровой эпохи. Первая приставка вышла ещё в конце семидесятых, но Pac-Man появился на картриджах лишь в 1982 году — в самый пик «Pac-Man-лихорадки», охватившей значительную часть мира в начале восьмидесятых. Это была культовая и инновационная игра для своего времени; в ней не было ни пуль, ни бомб — только главный герой, которого по лабиринту преследуют призраки. Он мог поменяться с ними местами, съев особую таблетку, или заработать дополнительные очки, поедая возникающие ненадолго фрукты.

Выходящие сегодня в продажу ретроконсоли часто комплектуются обширными библиотеками старых игр, но не в этот раз. В комплекте с Atari 2600+ Pac-Man Edition идут только две версии Pac-Man на картридже, однако поддерживаются и другие картриджи для оригинальных Atari 2600 и 7800. Из современных нововведений консоль может похвастаться портами HDMI и USB Type-C, а также поддержкой вывода изображения в форматах 4:3 и 16:9. Портов USB и слота для карт памяти здесь нет, но вместо них можно воспользоваться современным флеш-картриджем в качестве переходника.

За $169 покупателю предлагается приставка Atari 2600+ Pac-Man Edition с картриджем и беспроводным джойстиком Pac-Man CX-40+. В дополнение к ним можно приобрести картриджи CX-40+ жёлтого (Pac-Man), красного (призрак Blinky), розового (Pinky), синего (Inky) и оранжевого (Clyde) цветов — по $39 за штуку.