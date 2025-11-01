Три тайконавта и четыре мыши прибыли на орбитальную станцию «Тяньгун» — мыши там надолго не задержатся

Сегодня на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» прибыл космический корабль «Шэньчжоу-21» (Shenzhou-21) с тремя тайконавтами и грузом с экспериментами, включая четырёх мышей. Для грызунов космический полёт продлится всего пять дней, после чего они вернутся на Землю вместе с экипажем предыдущей миссии.

Ракета «Чанчжэн-2Ф» с экипажем из трёх человек стартовала вечером 31 октября в 23:44 по пекинскому времени (18:44 мск). Полёт корабля «Шэньчжоу-21» был самым непродолжительным в истории полётов к станции «Тяньгун» — уже спустя 3,5 часа после старта корабль состыковался со станцией. Ещё через два часа экипаж перешёл на борт орбитального комплекса.

Следующие шесть месяцев на орбите проведут командир экипажа Чжан Лу (Zhang Lu), бортинженер Ву Фэй (Wu Fei) и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан (Zhang Hongzhang). Командир уже летал в составе миссии «Шэньчжоу-15» три года назад. Для 32-летнего Ву Фэя это первая миссия, и он объявлен самым молодым тайконавтом в истории Китая.

Во время своего шестимесячного пребывания экипаж установит экраны для защиты космической станции от космического мусора, испытает новые скафандры и проведёт 27 научных экспериментов, посвящённых биотехнологиям, материаловедению, физике микрогравитации и передовым космическим технологиям.

Эксперимент на грызунах, в котором участвуют два самца и две самки лабораторных мышей, будет проведён, пока на борту «Тяньгун» находятся оба экипажа. Астронавты будут наблюдать, как невесомость, изоляция и радиация влияют на физиологию и поведение животных. Ожидается, что это исследование даст представление о будущих длительных полётах человека в космос. Мыши вернутся на Землю с экипажем «Шэньчжоу-20» примерно через пять дней, уточняет государственная телекомпания CCTV.