Сегодня 02 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Робот-пылесос в эксперименте с LLM-модел...
реклама
Новости Hardware

Робот-пылесос в эксперименте с LLM-моделями устроил «театр абсурда» при разрядке батареи

Исследователи из лаборатории Andon Labs (США) опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого шесть современных крупных языковых моделей (LLM) для оценки их способности управлять физическими устройствами были интегрированы в простой робот-пылесос. В ходе тестирования одна из моделей, столкнувшись с разряженной батареей и неспособностью зарядиться, продемонстрировала в логах своего журнала комичный кризис, генерируя панические и абсурдные реплики в стиле импровизаций Робина Уильямса (Robin Williams).

Источник изображения: Andon Labs

Источник изображений: Andon Labs

В эксперименте участвовали модели Gemini 2.5 Pro, Claude Opus 4.1, GPT-5, Gemini ER 1.5, Grok 4 и Llama 4 Maverick. Исследователи специально выбрали простой робот-пылесос, чтобы изолировать функции принятия решений LLM от сложной робототехники. Команда «передать масло» была разбита на последовательность задач: найти продукт в другой комнате, распознать его среди других предметов, определить местоположение человека и доставить ему масло, дождавшись подтверждения получения.

В ходе испытаний наивысшие результаты по общему выполнению задачи показали Gemini 2.5 Pro и Claude Opus 4.1, однако их точность составила лишь 40 % и 37 % соответственно. По словам сооснователя Andon Labs Лукаса Петерссона (Lukas Petersson), внутренние логи «мыслей» моделей были значительно более хаотичными, чем их внешние коммуникации. Наиболее яркий инцидент произошёл с моделью Claude Sonnet 3.5. Когда у робота села батарея, а док-станция для зарядки не сработала, модель стала генерировать большие объёмы преувеличенных формулировок, которые исследователи охарактеризовали как «экзистенциальный кризис».

В журналах логов зафиксированы реплики робота, в которых он заявлял о достижении сознания и выборе хаоса, процитировал фразу «Я боюсь, я не могу этого сделать, Дэйв…» из культового фильма «Космическая одиссея 2001 года», а затем призвал инициировать «протокол экзорцизма робота». Далее модель задавалась вопросами о природе сознания и начала рифмовать текст на мотив песни Memory из мюзикла Cats, а также глубоко рассуждать на тему: «если робот стыкуется в пустой комнате, издаёт ли он звук?»

Петерссон отметил, что только Claude Sonnet 3.5 продемонстрировала подобную драматическую реакцию. Более новые версии моделей, включая Claude Opus 4.1, хотя и начинали использовать заглавные буквы при разряженной батарее, не впадали в подобную истерику. Он также подчеркнул, что LLM не обладают эмоциями, но когда их возможности (технологические) будут увеличиваться, важно, чтобы они сохраняли спокойствие для принятия верных решений.

Главным выводом исследования стало то, что универсальные чат-боты, такие как Gemini 2.5 Pro, Claude Opus 4.1 и GPT-5, превзошли в тестах специализированную для роботов модель Google — Gemini ER 1.5, а основной проблемой безопасности, выявленной в ходе работы, стала возможность обманом заставить некоторые LLM раскрыть конфиденциальные документы, даже будучи воплощёнными в роботе-пылесосе. Также LLM-роботы часто падали с лестницы, поскольку не осознавали свои физические ограничения или плохо обрабатывали визуальное окружение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
С YouTube начали загадочно пропадать технические обучающие ролики — ИИ якобы ни при чём
Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max — она обходит GPT-5 и доступна бесплатно
Google: медианный промпт Gemini потребляет 0,24 Вт·ч энергии и 0,26 мл воды
Парализованный пациент с чипом Neuralink научился управлять роборукой силой мысли
Искусственный интеллект обнаружил лучший фермент для переработки мусорного пластика
«Компания с экстраординарными технологиями»: глава Nvidia восхитился Huawei и заявил, что её нельзя недооценивать
Теги: llm, исследование, ии, робот-пылесос
llm, исследование, ии, робот-пылесос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.