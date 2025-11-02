Сегодня 02 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Игровая консоль MSI Claw получила поддер...
реклама
Новости Hardware

Игровая консоль MSI Claw получила поддержку полноэкранного режима Xbox в Windows 11 Insider

Компания Microsoft начала распространение предварительной версии функции полноэкранного режима Xbox Full Screen Experience (FSE) для портативных игровых устройств MSI Claw. Функция имитирует консольный интерфейс навигации на Windows-устройствах и уже доступна в рамках последней предварительной сборки программы Windows 11 Insider Preview, сообщается в блоге компании.

Источник изображения: Gavin Phillips/Unsplash

Источник изображения: Gavin Phillips/Unsplash

Xbox FSE дебютировала в начале месяца на устройствах Xbox Ally и Xbox Ally X, но, как информирует The Verge, так как на этих устройствах функция продемонстрировала ряд технических проблем, Microsoft рекомендует пользователям MSI Claw, желающим установить FSE, подождать до устранения выявленных недостатков и выхода функции за пределы программы Insider.

Для активации Xbox FSE на совместимых устройствах необходимо перейти в «Параметры — Игры — Полноэкранный режим» и выбрать Xbox в качестве домашнего приложения. После включения функцию можно запустить через «Представление задач» или «Панель игры», а также настроить автоматический запуск полноэкранного режима при включении устройства.

В своём блоге Microsoft также отметила, что в ближайшие месяцы поддержку Xbox FSE получат портативные устройства от других производителей. В частности, уже подтверждено, что функция появится на Lenovo Legion Go 2 уже в следующем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлена ретроконсоль Atari 2600+ Pac-Man Edition за $169 — она работает только с картриджами
Продажи Xbox продолжили лететь вниз после подорожания консолей — игры и сервисы компенсировали падение
Россияне всё чаще выбирают недорогие консоли и портативные модели вроде Steam Deck и Nintendo Switch
OneXPlayer представила портативную консоль OneXFly Apex с жидкостным кулером и мощнейшим мобильным Ryzen
Скоро любой сможет превратить конструктор Lego Game Boy в настоящую консоль
Microsoft повысила цены на девкиты Xbox с $1500 до $2000 — это «отражает макроэкономические изменения»
Теги: игровые консоли, xbox, microsoft
игровые консоли, xbox, microsoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.