Игровая консоль MSI Claw получила поддержку полноэкранного режима Xbox в Windows 11 Insider

Компания Microsoft начала распространение предварительной версии функции полноэкранного режима Xbox Full Screen Experience (FSE) для портативных игровых устройств MSI Claw. Функция имитирует консольный интерфейс навигации на Windows-устройствах и уже доступна в рамках последней предварительной сборки программы Windows 11 Insider Preview, сообщается в блоге компании.

Xbox FSE дебютировала в начале месяца на устройствах Xbox Ally и Xbox Ally X, но, как информирует The Verge, так как на этих устройствах функция продемонстрировала ряд технических проблем, Microsoft рекомендует пользователям MSI Claw, желающим установить FSE, подождать до устранения выявленных недостатков и выхода функции за пределы программы Insider.

Для активации Xbox FSE на совместимых устройствах необходимо перейти в «Параметры — Игры — Полноэкранный режим» и выбрать Xbox в качестве домашнего приложения. После включения функцию можно запустить через «Представление задач» или «Панель игры», а также настроить автоматический запуск полноэкранного режима при включении устройства.

В своём блоге Microsoft также отметила, что в ближайшие месяцы поддержку Xbox FSE получат портативные устройства от других производителей. В частности, уже подтверждено, что функция появится на Lenovo Legion Go 2 уже в следующем году.