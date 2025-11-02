AMD опровергла слухи о прекращении поддержки Windows 10 в новых драйверах

Компания AMD выпустила обновление драйверов Adrenalin Edition 25.10.2, вызвавшее вопросы у пользователей из-за отсутствия в примечаниях к релизу упоминания Windows 10. В ответ на возникшую неопределённость производитель пояснил, что поддержка операционной системы Windows 10 на текущий момент сохраняется, несмотря на официальное завершение её жизненного цикла 14 октября 2025 года.

В новом выпуске драйверов видеокарты Radeon RX 5000 (архитектура RDNA 1) и RX 6000 (RDNA 2) переведены в режим «технического обслуживания» (maintenance mode), однако AMD, как пишет Tom's Hardware, подтвердила, что эти GPU, а также дискретные и портативные устройства на их основе, продолжат получать поддержку в день выхода новых игр (day-zero game support) и важнейшие обновления драйверов. Хотя в официальных примечаниях к версии 25.10.2 указана только совместимость с Windows 11 версии 21H2, представитель компании пояснил, что Windows 10 остаётся полностью поддерживаемой платформой.

«Новый драйвер не указывает поддержку Windows 10, поскольку эта операционная система находится на стадии завершения жизненного цикла согласно Microsoft», — пояснил представитель AMD. Он добавил, что программный пакет AMD Software: Adrenalin Edition, несмотря на отсутствие прямого упоминания Windows 10 в документации, продолжит работать с этой ОС, а установка драйверов для неё будет осуществляться через инсталлятор, предназначенный для Windows 11.

Таким образом, пользователи Windows 10 могут продолжать использовать актуальные драйверы AMD без необходимости немедленного перехода на Windows 11, что особенно актуально для владельцев систем с аппаратными ограничениями или тех, кто по иным причинам предпочитает оставаться на старой платформе.