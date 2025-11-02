Сегодня 02 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы AMD опровергла слухи о прекращении подде...
реклама
Новости Software

AMD опровергла слухи о прекращении поддержки Windows 10 в новых драйверах

Компания AMD выпустила обновление драйверов Adrenalin Edition 25.10.2, вызвавшее вопросы у пользователей из-за отсутствия в примечаниях к релизу упоминания Windows 10. В ответ на возникшую неопределённость производитель пояснил, что поддержка операционной системы Windows 10 на текущий момент сохраняется, несмотря на официальное завершение её жизненного цикла 14 октября 2025 года.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В новом выпуске драйверов видеокарты Radeon RX 5000 (архитектура RDNA 1) и RX 6000 (RDNA 2) переведены в режим «технического обслуживания» (maintenance mode), однако AMD, как пишет Tom's Hardware, подтвердила, что эти GPU, а также дискретные и портативные устройства на их основе, продолжат получать поддержку в день выхода новых игр (day-zero game support) и важнейшие обновления драйверов. Хотя в официальных примечаниях к версии 25.10.2 указана только совместимость с Windows 11 версии 21H2, представитель компании пояснил, что Windows 10 остаётся полностью поддерживаемой платформой.

«Новый драйвер не указывает поддержку Windows 10, поскольку эта операционная система находится на стадии завершения жизненного цикла согласно Microsoft», — пояснил представитель AMD. Он добавил, что программный пакет AMD Software: Adrenalin Edition, несмотря на отсутствие прямого упоминания Windows 10 в документации, продолжит работать с этой ОС, а установка драйверов для неё будет осуществляться через инсталлятор, предназначенный для Windows 11.

Таким образом, пользователи Windows 10 могут продолжать использовать актуальные драйверы AMD без необходимости немедленного перехода на Windows 11, что особенно актуально для владельцев систем с аппаратными ограничениями или тех, кто по иным причинам предпочитает оставаться на старой платформе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская Orico выпустила копии Mac Pro и Mac Mini на процессорах AMD Ryzen
Аналоговый процессор из Китая оказался в 1000 раз быстрее чипов Nvidia и AMD, но есть нюансы
AMD окончательно всех запутала: RDNA 2 всё же не лишится игровых оптимизаций, но это не точно
AMD лишила видеокарты RDNA и RDNA 2 игровых оптимизаций — но совсем без новых драйверов Radeon RX 5000 и RX 6000 не останутся
AMD выпустила драйвер с поддержкой Ryzen AI 5 330, Battlefield 6 и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой ARC Raiders, The Outer Worlds 2, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и других свежих игр
Теги: драйверы, amd, видеокарты, windows 10
драйверы, amd, видеокарты, windows 10
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.