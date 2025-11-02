Сегодня 02 ноября 2025
Акции крупнейших производителей жёстких дисков в этом году подорожали на величину до трёх раз на фоне бума ИИ

Традиционно было принято считать, что главную выгоду от бума искусственного интеллекта получают разработчики таких систем, поставляющие им ускорители вычислений компании, а также производители компонентов для этих ускорителей. Однако, динамика курса акций двух крупнейших производителей жёстких дисков говорит о том, что инвесторы верят и в их успех.

Источник изображения: Seagate Technology

Как подчёркивает Reuters, с начала текущего года курс акций Western Digital и Seagate Technology, которые являются крупнейшими в мире производителями жёстких дисков, вырос более на 150–200 % и достиг рекордных уровней. Лишь в минувшую пятницу акции Western Digital подорожали более чем на 11 %, поскольку прогноз руководства по динамике основных финансовых показателей на текущий квартал превысил ожидания рынка.

По словам аналитиков J.P. Morgan, компания Western Digital уже приняла заказы от крупнейших пяти покупателей на поставку жёстких дисков на весь следующий календарный год. Это говорит о том, что спрос на накопители со стороны провайдеров облачной инфраструктуры не снижается. Seagate Technology о результатах минувшего квартала тоже отчиталась на этой неделе, превзойдя ожидания аналитиков, с тех пор её акции успели подорожать на 22 %. В целом, акции обеих компаний оказались на втором и третьем местах по темпам роста среди эмитентов, чьи ценные бумаги включены в индекс S&P 500.

Даже вновь получившая самостоятельность SanDisk с момента своего выхода на биржу в феврале продемонстрировала пятикратный рост курса акций. Компания специализируется на поставках твердотельной памяти и соответствующих накопителей, которые в условиях бума ИИ также пользуются растущим спросом. По оценкам Goldman Sachs, к 2030 году мировые затраты на ИИ-инфраструктуру достигнут ежегодной суммы от $3 до $4 трлн. Ещё пару лет назад никто не связывал бум ИИ со спросом на жёсткие диски, и подобные перемены стали неожиданностью для многих инвесторов.

