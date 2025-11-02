Adobe представила ИИ-инструмент для редактирования видео по одному кадру

Компания Adobe показала публике несколько экспериментальных инструментов на базе искусственного интеллекта, работа над которыми ещё продолжается и которые предназначены для интуитивно понятного редактирования изображений, видео и аудио. Один из таких инструментов разрабатывается в рамках проекта Project Frame Forward и позволяет в процессе редактирования видео добавлять и удалять разные объекты без использования масок — трудоёмкого процесса выделения объектов или людей.

В одном из демонстрационных видео Adobe показала, как с помощью Frame Forward можно легко удалить из видео какой-либо объект. Данный инструмент идентифицировал, выделил и удалил женщину в первом кадре видео, а затем заменил её естественно выглядящим фоном. После этого данные изменения применились ко всему видео буквально в несколько кликов.

Пользователи также могут добавлять объекты в кадр. Для этого нужно выделить область, в которую требуется добавить объект и с помощью текстовых описаний подсказать ИИ-алгоритму больше деталей. Эти изменения в первом кадре будут применены ко всему видео. Вставленные объекты могут хорошо вписываться в видео, как, например, вставленная в кадр лужа, в которой отражается кошка, которая была в видео изначально.

Ещё один ИИ-инструмент Project Light Touch позволяет изменить источник света на фотографиях. С его помощью можно менять направление освещения, создавать эффект освещения, будто комната освещается лампами, а также контролировать рассеивание света и тени. Этот инструмент можно задействовать для добавления динамического освещения, которое можно перемещать по рабочей области редактирования, изменяя то, как свет проходит вокруг и позади людей, а также других объектов. Цвет этих источников света можно изменять, позволяя корректировать теплоту освещения и создавать яркие RGB-эффекты.