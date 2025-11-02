Adobe представила ИИ-инструмент для редактирования видео по одному кадру

Компания Adobe показала публике несколько экспериментальных инструментов на базе искусственного интеллекта, работа над которыми ещё продолжается и которые предназначены для интуитивно понятного редактирования изображений, видео и аудио. Один из таких инструментов разрабатывается в рамках проекта Project Frame Forward и позволяет в процессе редактирования видео добавлять и удалять разные объекты без использования масок — трудоёмкого процесса выделения объектов или людей.
В одном из демонстрационных видео Adobe показала, как с помощью Frame Forward можно легко удалить из видео какой-либо объект. Данный инструмент идентифицировал, выделил и удалил женщину в первом кадре видео, а затем заменил её естественно выглядящим фоном. После этого данные изменения применились ко всему видео буквально в несколько кликов.
Пользователи также могут добавлять объекты в кадр. Для этого нужно выделить область, в которую требуется добавить объект и с помощью текстовых описаний подсказать ИИ-алгоритму больше деталей. Эти изменения в первом кадре будут применены ко всему видео. Вставленные объекты могут хорошо вписываться в видео, как, например, вставленная в кадр лужа, в которой отражается кошка, которая была в видео изначально.
Ещё один ИИ-инструмент Project Light Touch позволяет изменить источник света на фотографиях. С его помощью можно менять направление освещения, создавать эффект освещения, будто комната освещается лампами, а также контролировать рассеивание света и тени. Этот инструмент можно задействовать для добавления динамического освещения, которое можно перемещать по рабочей области редактирования, изменяя то, как свет проходит вокруг и позади людей, а также других объектов. Цвет этих источников света можно изменять, позволяя корректировать теплоту освещения и создавать яркие RGB-эффекты.
Инструмент Project Clean Take позволяет менять манеру речи на основе текстовых подсказок, что позволит избежать необходимости перезаписывать видео или аудиоклип. Пользователь может изменить стиль подачи или эмоциональную окраску голоса, при необходимости можно полностью заменить проговариваемые слова, сохраняя идентификационные характеристики исходного голоса. Clean Take подходит для разделения исходных шумов на отдельные источники для последующей детальной настройки звука и повышения разборчивости речи.
Это лишь некоторые из разрабатываемых Adobe ИИ-инструментов, которые были показаны на конференции Max. Среди других выделим Project Surface Swap, с помощью которого можно мгновенно изменить материал или текстуру объектов и поверхностей. Ещё есть Project Turn Style для редактирования объектов на изображении за счёт их вращения, подобно 3D-моделям. Project New Depths позволяет редактировать фото как бы в 3D-пространстве, где система сама определяет, когда вставляемые объекты должны быть частично перекрыты окружающей средой.
Все эти ИИ-инструменты на данный момент недоступны для публичного использования. Когда они могут стать частью Adobe Creative Cloud или приложения Firefly, не уточняется.
Источник: