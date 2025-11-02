Сегодня 02 ноября 2025
SpaceX провела 100-й запуск интернет-спутников Starlink в этом году — на орбиту выведено 28 аппаратов

Компания SpaceX в пятницу, 31 октября, осуществила 100-й запуск миссии Starlink в этом году. Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии в 16:41 по восточному времени, выведя на низкую околоземную орбиту ещё 28 спутников широкополосной связи Starlink.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль Of Course I Still Love You в Тихом океане. Это был 29-й запуск конкретной ракеты-носителя, что приближается к рекорду SpaceX по количеству повторных запусков одной и той же ступени в 31 миссию.

По данным Space.com, последняя миссия стала частью 138 космических запусков Falcon 9 в 2025 году, 99 из которых были посвящены Starlink. Благодаря акценту компании на повторном использовании ускорителей и еженедельно осуществляемым запускам, Starlink остаётся крупнейшей в истории активной спутниковой группировкой. Недавно SpaceX достигла рубежа в 10 000 спутников, из которых почти 8800 в настоящее время активны. Энтузиасты подсчитали, что с учётом последнего запуска SpaceX успешно вывела на орбиту 2554 спутника Starlink в этом году.

Сервис Starlink обеспечивает высокоскоростной интернет с низкой задержкой даже в самых отдалённых уголках мира. В настоящее время сервис работает примерно в 150 странах и имеет более 5 млн подписчиков по всему миру. Из них 2,7 млн человек присоединились к нему за последний год.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: starlink, spacex, спутники, интернет
