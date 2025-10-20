Сегодня 20 октября 2025
SpaceX запустила 10 000-й спутник Starlink и обновила рекорд многоразовости — ступень Falcon 9 слетала уже 31 раз

SpaceX запустила в минувшее воскресенье ракету Falcon 9 с 28 спутниками широкополосной связи Starlink. Для первой ступени ракеты Falcon 9 с номером 1067 это был 31-й запуск, что является новым рекордом компании по числу повторных запусков ускорителей. В этот день был выполнен ещё один запуск Falcon 9 с 28 спутниками, в числе которых был 10-тысячный космический аппарат Starlink, отправленный на орбиту.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Первый из вчерашних пусков Falcon 9 был осуществлён в 13:39 по восточному времени США (20:39 мск) с пусковой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Бывалый ускоритель 1067 примерно через 8,5 минуты после старта совершил посадку на беспилотную морскую платформу SpaceX A Shortfall of Gravitas в ​​Атлантическом океане. В свою очередь, спутники Starlink были развёрнуты на низкой околоземной орбите примерно через 64 ​​минуты после запуска.

Повторное использование ракет в больших масштабах на постоянной основе является ключевой частью плана SpaceX по снижению стоимости космических полётов и повышению их эффективности. Следует отметить, что Falcon 9, как и Falcon Heavy, пригодны для повторного использования лишь частично, поскольку их верхние ступени являются одноразовыми. Но разрабатываемая SpaceX ракета Starship является по замыслу конструкторов полностью многоразовой. С её помощью, как предполагается, будут осуществляться межпланетные полёты, включая миссию на Марс.

Спустя менее чем через 2 часа, в 15:24 по восточному времени (22:24 мск) со стартового комплекса базы Космических сил США Ванденберг на центральном побережье Калифорнии была запущена ещё одна ракета Falcon 9 с партией спутников Starlink, включая юбилейный десятитысячный. Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после старта, совершив посадку на беспилотную платформу SpaceX Of Course I Still Love You в Тихом океане. Это был 11-й запуск и посадка этой ступени ракеты под номером 1088.

Это также был 132-й запуск Falcon 9 в этом году, что соответствует количеству запусков ракет Falcon 9 за весь прошлый год.

SpaceX запустила 89 миссий Starlink в 2024 году и уже превысила этот показатель в текущем году. По данным специалиста по спутниковому трекингу и астрофизика Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), в настоящее время на орбите функционируют 8608 спутников Starlink. Большинство остальных были сведены с орбиты и сгорели в атмосфере Земли по истечении срока службы, который составляет около пяти лет.

Источник:

Теги: spacex, falcon 9, starlink, ракета-носитель, космос
