Учёный подтвердил, что над Москвой мог пролететь болид

Доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров согласен с версией, согласно которой пролетевший 27 октября над Москвой и соседними регионами объект мог быть болидом. По его словам, эта версия «выглядит правильно».

«Всё сходится», — сказал Гончаров, комментирую версию, которую предложил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и «Астроверты» Станислав Короткий. Ранее он заявил, что есть два варианта, объясняющих происхождение яркого объекта, пролетевшего несколько дней назад над Москвой.

Одна из версий предполагает, что речь идёт о космическом мусоре, т.е. созданном человеком объекте, который был доставлен на орбиту планеты и через какое-то время вернулся в атмосферу, где и сгорел. Согласно второй версии, это был болид естественного происхождения, т.е. метеороид размером в десятки сантиметров в диаметре, который на космической скорости попал в атмосферу планеты.

Полёт объекта был зафиксирован 27 октября в 6:32 мск, он длился в течение 33 секунд. Объект пролетал с востока на запад, что не свойственно для искусственных спутников, поскольку их запускают в противоположном направлении. По данным Короткого, линейная скорость пролёта объекта составила 17 км/с. «И это уже через 15 секунд после появления болида на ИК-камере. Значит, он уже успел к этому моменту затормозить в верхних слоях атмосферы за счёт трения. И это значит 100 % не космический мусор, а метеороид естественного происхождения», — считает Короткий.

В сообщении также сказано, что множество вспышек и видимых обломков указывают на то, что фрагменты тела должны были долететь до поверхности планеты. Вероятнее всего, падение обломков произошло в Новгородской области, считает учёный.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН не смогли точно определить происхождение яркого объекта. Там подсчитали, что скорость объекта составила около 20 км/с, что указывает на возможность того, что речь идёт об астероиде. Там также добавили, что продолжительное время наблюдения и распад объекта на части указывает на его искусственное происхождение.