Стало известно о втором случае плавления коннектора 12V-2×6 у Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+

Один из пользователей форума Reddit пожаловался на оплавившийся коннектор питания 12V-2×6, который использовался с видеокартой Radeon RX 9070 XT Nitro+ от компании Sapphire. Это второй известный случай оплавления коннектора питания, связанный конкретно с этой моделью карты и в целом третий случай расплавления разъёма питания 12V-2×6 на видеокарте Radeon.

Среди производителей видеокарт Radeon только Sapphire и ASRock выпускают модели с разъёмом питания 12V-2×6. Первый случай его оплавления был зафиксирован у модели ASRock Taichi. В прошлом месяце появилась информация об оплавлении разъёма модели от Sapphire.

Последний случай тоже связан с моделью Sapphire Nitro+. По словам владельца карты, коннектор питания на проводе оплавился, и теперь при использовании видеокарты в интенсивных игровых нагрузках случайным образом возникают чёрные экраны. В таких случаях помогает только жёсткая (через физическую кнопку) перезагрузка ПК.

Пользователь отметил, что карта была получена в подарок, что может затруднить процесс замены. Sapphire запросила чек о покупке для обработки претензии, и гарантийное покрытие может зависеть от того, сможет ли первоначальный покупатель предоставить подтверждение покупки.

С момента выпуска Radeon RX 9070 XT прошло около восьми месяцев. На данный момент публично известно только о трёх случаях, когда использование 12V-2×6 привело к проблемам с картами. Напомним, что 12V-2×6 является основным разъёмом питания видеокарт GeForce RTX 50-й серии за некоторыми исключениями. Там случаи плавления разъёма питания происходят намного чаще, что, очевидно, объясняется их гораздо более широким распространением. Ранее Nvidia списывала проблемы с разъёмом на потребителей, утверждая, что они неправильно или не до конца вставляют коннектор питания в разъём.