Инженеры «боевого» развёртывания стали новым кадровым трендом ИИ-компаний

На фоне растущих потребностей бизнеса в ИИ-решениях, крупные компании, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта, такие как Anthropic, OpenAI, канадская компания Cohere и другие, стали активно нанимать инженеров передового развёртывания (forward-deployed engineers, FDE), сочетающих навыки программирования и работы с клиентами. Эти специалисты внедряются непосредственно в бизнес-процессы заказчика для адаптации генеративных ИИ-моделей под специфические отраслевые задачи.

По сообщению Financial Times со ссылкой на данные крупнейшей платформы по поиску работы Indeed, число вакансий FDE выросло более чем на 800 % с января по сентябрь 2025 года. OpenAI сформировала команду FDE в начале 2025 года и планирует увеличить её до 50 человек к концу года, также сообщает Арно Фурнье (Arnaud Fournier), возглавляющий подразделение FDE компании в Европе и на Ближнем Востоке. Anthropic, в ответ на растущий спрос, заявила о намерении расширить свой отдел прикладного ИИ, включающий FDE и продуктовых инженеров, в пять раз в течение 2025 года.

Интересно, что американская компания Palantir — разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на анализе больших данных, по собственным заявлениям, ввела эту должность уже почти двадцать лет назад, и сегодня FDE составляют около половины её штата. В ходе внедрения Palantir использует парную модель сотрудничества, когда один инженер выявляет потребности клиента, а другой реализует техническое решение.

И подобный подход уже принёс ощутимые результаты. Например, OpenAI в партнёрстве с производителем сельхозтехники John Deere удалось сократить использование химикатов на 60–70 % за счёт точной настройки ИИ-инструментов. При этом руководители компаний подчёркивают, что ценность программного обеспечения определяется не «красотой кода, а реальной пользой для конечного пользователя».

Стартапы в сфере ИИ стремятся воспроизвести успешную модель Palantir. Так, Айдан Гомес (Aidan Gomez), сооснователь и генеральный директор Cohere, пояснил, что размещение инженеров у клиента на раннем этапе сотрудничества способствует формированию долгосрочных партнёрских отношений. По его словам, инженеры внедряются в начале работы, чтобы гарантировать, что клиент получает в текущий момент именно то, что ему нужно, а по мере запуска и стабилизации системы их участие постепенно сокращается.

Несмотря на то, что доля FDE в общей численности персонала ИИ-компаний пока невелика, спрос на таких специалистов превзошёл ожидания. По словам Фурнье из OpenAI, такая практика позволяет компании изучать реальные потребности клиентов из разных отраслей, экспериментировать и совместно внедрять инновации, а полученные знания впоследствии помогают совершенствовать исследовательскую деятельность и продуктовые предложения компании на основе того, что хорошо работает именно в реальных условиях.