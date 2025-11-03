Глава Microsoft признался, что экспансию инфраструктуры ИИ ограничивают проблемы с энергоснабжением

Дефицит источников электроэнергии для строительства новых центров обработки данных не является откровением для многих участников отрасли, но в своём недавнем интервью генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) признался, что эта корпорация от него страдает. Грубо говоря, запасы GPU превышают то их количество, которое может быть подключено к розетке.

Попутно, как поясняет Tom’s Hardware, Сатья Наделла выразил солидарность с основателем Nvidia Дженсеном Хуанг (Jensen Huang), который ранее заявлял, что избыток вычислительных мощностей рынку не грозит в ближайшие два или три года. По словам Наделлы, в этой сфере сложно достоверно предсказывать тенденции в изменении спроса и предложения, но существует долгосрочный тренд, описывающий зависимость вычислительных мощностей от генерирующих электроэнергию. «Честно говоря, главная проблема заключается не в избытке вычислительных мощностей, а электроснабжении — способности строить достаточно быстро и близко к источникам энергии», — охарактеризовал ситуацию Наделла.

Если действовать подобным образом не удаётся, как продолжил глава Microsoft, существует риск появления запаса чипов на складах, которые нельзя запитать от электросети. «Фактически, с такой проблемой я имею дело сейчас. Проблемы с поставками чипов нет. На самом деле, не хватает зданий с возможностью подключения к сетям», — признался глава Microsoft.

Проблема дефицита генерирующих мощностей действительно проявила себя в США, где строительство центров обработки данных идёт ударными темпами. На фоне нехватки источников электроэнергии тарифы начали расти с опережением инфляции, ударяя по всем отраслям национальной экономики. Всё чаще в качестве решения проблемы упоминаются идеи строительства небольших модульных ядерных реакторов в непосредственной близости от крупных вычислительных кластеров.

OpenAI подобные опасения в части дефицита электроэнергии разделяет, а потому призывает власти страны вводить в строй по 100 ГВт генерирующих энергию мощностей ежегодно. Сэм Альтман (Sam Altman) в одном с Наделлой подкасте заявил, что когда-нибудь на рынок выйдут потребительские устройства, способные полностью работать с моделями уровня GPT-5 или GPT-6 с использованием только локальных аппаратных ресурсов при очень низком энергопотреблении.