3DNews Новости Software Боевик «До сих пор, лёжа в кровати, иногда дума...
«До сих пор, лёжа в кровати, иногда думаю об этом»: сооснователь Rockstar рассказал, что случилось с отменённым шпионским боевиком Agent

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер (Dan Houser), покинувший студию в 2020 году, в недавнем интервью блогеру Лексу Фридману (Lex Fridman) рассказал, что случилось с невышедшим шпионским боевиком Agent.

Источник изображения: Steam (Burcio)

Напомним, Agent была анонсирована на E3 2009 в качестве эксклюзива PS3. В ноябре 2018 года торговая марка Agent была заброшена, а в октябре 2021-го Rockstar стёрла упоминания о проекте со своего официального сайта.

По словам Хаузера, за время разработки Agent прошла через пять разных перезапусков, однако заставить работать идею шпионского экшена в открытом мире команда так и не смогла, что и поставило крест на проекте.

Источник изображения: Rockstar Games

«До сих пор, лёжа в кровати, иногда думаю об этом. Я пришёл к выводу. То, что делает [шпионские] истории хорошими в кино, не работает в видеоиграх. Или мне нужно придумать другой способ, как оформить её в видеоигру», — заявил Хаузер.

Фильмы про шпионов лихорадочные, а в открытом мире можно делать что хочешь: «В наших играх вы бандит. Вам никто не указывает, и это работает. <...> Не уверен, что вообще можно сделать хорошую шпионскую игру с открытым миром».

Источник изображения: Rockstar Games

Agent должна была стать «классической бондианой» в антураже холодной войны (70-е годы) с путешествиями по миру: средиземноморский город во Франции, горнолыжный курорт в Швейцарии, Каир, а в конце — перестрелка с лазерами в космосе.

Как шпионские истории работают в игре без открытого мира, уже 27 марта 2026 года в амбициозном боевике 007 First Light планирует показать датская студия IO Interactive, известная по серии Hitman.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: agent, rockstar games, экшен
