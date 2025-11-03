Microsoft подтвердила, когда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покинет Game Pass

Постапокалиптический шутер с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от разработчиков из студии GSC Game World попал в подписку Game Pass на релизе прошлой осенью, однако всему хорошему приходит конец.

Как подметил портал GameRant, в разделе Game Pass в приложении Xbox на ПК (см. запись на официальном сайте), консолях и мобильных устройствах обновился список игр, покидающих сервис в ближайшее время.

Как стало известно, 15 ноября из Game Pass удалят пять проектов для ПК и консолей, включая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Blacksmith Master (Game Preview на PC);

Football Manager 2024 (PC и Xbox);

Frostpunk (PC и Xbox);

Spirittea (PC и Xbox);

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC и Xbox).

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировала в Game Pass одновременно с релизом 20 ноября 2024 года. Таким образом, шутер покинет подписку спустя без малого 12 месяцев после выхода.

Примечательно, что уход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из Game Pass практически совпал с датой премьеры игры на PS5 — до консоли Sony проект GSC Game World доберётся 20 ноября 2025 года.

Стоит также отметить, что Blacksmith Master попала в Game Pass меньше трёх месяцев назад — 19 августа. С чем именно связан столь короткий срок доступности, неясно. В GameRant допускают, что игра могла попасть в список на выбывание по ошибке.

Официальный анонс первых ноябрьских новинок Game Pass наряду с подтверждением игр, покидающих сервис в середине месяца, ожидается со дня на день: 4 ноября, если быть точным, то есть уже завтра.