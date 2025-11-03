Сегодня 03 ноября 2025
Новости Software ПО для мобильных устройств
В «Google Переводчике» появился выбор модели с режимами «Быстро» и «Расширенно»

Вслед за добавлением функций «Живого перевода» и «Практики», позволяющих получать перевод в ходе общения в режиме реального времени, пополнять словарный запас и изучать иностранный язык с помощью ИИ, Google добавила в приложение «Google Переводчик» (Google Translate) функцию выбора модели с опциями «Быстро» и «Расширенно».

Источник изображений: 9to5google

Опция этой функции отображается под логотипом Google Translate в верхней части приложения. Расширенный вариант установлен по умолчанию и отображается первым. При нажатии на клавишу в форме таблетки ниже открывается новая панель «Выберите модель перевода текста»:

  • «Расширенный»: высокая точность для сложных переводов.
  • «Быстрый»: оптимально для быстрых переводов.

Google указала, что расширенный вариант поддерживается для перевода текста только на определённые языки.

Дизайн «Google Переводчика» такой же, как у приложения Gemini. Пока неясно, будет ли эта функция бесплатной или платной. Компания может предоставлять эту возможность в рамках премиум-тарифа Google AI Pro, предлагающего расширенный доступ к функциям и моделям искусственного интеллекта, включая Gemini.

В августе Google сообщила, что модели Gemini в переводчике обеспечили «огромный прогресс в качестве перевода, мультимодальном переводе и возможностях преобразования текста в речь (TTS)».

Источник:

google translate, приложение, ии, android, переводчик
