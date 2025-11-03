«D’oh!»: в королевской битве Fortnite стартовало масштабное событие по «Симпсонам»

В условно-бесплатной королевской битве Fortnite стартовало масштабное мероприятие, посвящённое коллаборации с мультсериалом «Симпсоны» (The Simpsons). По случаю начала события был представлен специальный трейлер, являющийся очередной вариацией начальной заставки легендарного анимационного ситкома.

В рамках события у геймеров будет возможность прогуляться по памятным местам Спрингфилда — городка, где на протяжении вот уже нескольких десятилетий происходят события «Симпсонов». Для этого разработчикам пришлось на время изменить внешний вид привычного острова Fortnite.

Таверна Мо, магазин Kwik-E-Mart, атомная электростанция, особняк мистера Бёрнса и, конечно же, дом главных героев — все перечисленные локации окажутся доступны для посещения. В рамках мероприятия матчи будут проходить с участием только 80 человек, а не привычных 100. Также в течение тематического мини-сезона разработчики из Epic Games обещают регулярно выпускать новые гаджеты, задания и даже короткометражки по «Симпсонам».

В числе премиальных наград боевого пропуска Спрингфилда есть облики Гомера, Мардж, Фландерса, Карася-мутанта и Банана Спрингфилда. Наконец, в королевской битве запустили систему питомцев, которые станут сопровождать героев в разных режимах. И первым из них станет Бананчик — существо, имеющее прямо отношение ко вселенной мультсериала.

Что касается короткометражек по «Симпсонам», то они станут транслироваться в Fortnite по ходу сезона. Первый эпизод под названием «Гомерическое нашествие» уже доступен для просмотра. Остальные три будут выходить по понедельникам (начиная с 10 ноября) до конца текущего месяца.