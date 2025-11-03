Трамп заявил, что лучшие чипы Nvidia не достанутся никому, кроме американских компаний

Стремление многих государств развивать так называемый «суверенный ИИ», ориентированный на решение задач общенационального масштаба, лишь усугубляет дефицит профильных компонентов, наиболее востребованными из которых являются чипы разработки Nvidia. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) недавно заявил, что передовые чипы Blackwell должны доставаться только американским компаниям.

Подобную точку зрения американский лидер выразил в интервью телеканалу CBS и во время традиционного общения с прессой на борту правительственного авиалайнера. «Самые продвинутые — мы не разрешим их получать никому, кроме США. Мы не будем давать чип (Blackwell) другим людям», — заявил Трамп. Последуют ли за этими заявлениями какие-то ужесточения в режиме экспорта полупроводниковых компонентов из США, из слов американского президента понять сложно.

Напомним, в апреле он уже запрещал поставлять в Китай специально разработанные с учётом предыдущих ограничений ускорители Nvidia H20, но усилиями главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) к июлю этот запрет был снят. Правда, возобновить поставки H20 в Китай это, по сути, не помогло, поскольку китайские регуляторы начали рекомендовать разработчикам отказываться от импортных ускорителей.

В пятницу Nvidia заявила, что поставит в Южную Корею более 260 000 передовых чипов Blackwell в составе профильных ускорителей, которые будут распределены между несколькими крупными компаниями типа Samsung и Hyundai, а также правительственными ведомствами. В воздухе завис вопрос и о готовности властей США разрешить поставки в Китай специально адаптированных для местного рынка ускорителей с архитектурой Blackwell, которые Nvidia создала вскоре после апрельского запрета на поставки H20 с более старой архитектурой Hopper.

Трамп в своём интервью CBS дал понять, что передовые версии Blackwell в Китай точно не попадут, но если такие чипы будут адаптированы в плане снижения быстродействия, то формально он не будет возражать против поставок: «Мы позволим им иметь дело с Nvidia, но только не в сфере наиболее передовых чипов», — ответил президент США на вопрос о возможности поставок Blackwell в Китай. В политических кругах США у такой идеи предсказуемо обнаружились противники, которые заявили, что «такие поставки равносильны передаче Ирану оружейного урана».

Тема возможных поставок Blackwell в Китай на встрече лидеров двух стран не обсуждалась, а глава Nvidia пояснил, что его компания не подавала заявки на поставку таких чипов в КНР из-за позиции китайской стороны, которая их принимать не желает. Китайские власти настойчиво рекомендуют национальным разработчикам переходить на компоненты местной разработки.