Google представит градиентные логотипы «Google Фото» и «Google Карты»

Google продолжает работу над масштабным обновлением своего визуального стиля. По данным источников ресурса 9to5google, сегодня компания должна представить логотипы сервисов «Google Фото» и «Google Карты», изображения которых уже успели «просочиться» в Сеть.

Как и анонсированные ранее логотип G — символ Google — и логотип Gemini выполнены с градиентным переходом между четырьмя классическими цветами компании — красным, жёлтым, зелёным и голубым.

Новая иконка «Google Карт» сохранила форму булавку, но вместе с тем немного изменилась и стала тоньше. Внутренний круг стал значительно больше, и теперь нет разделяющих полос по диагонали, которые были двух оттенков синего. Это должно отражать доступность Gemini при использовании функции для составления списков интересных мест.

В свою очередь, иконка «Google Фото» сохранила прежнюю форму, но теперь с эффектом градиента в цвете, исходящим изнутри наружу. В увеличенном виде внутренняя часть выглядит прозрачной, но её вполне можно использовать в качестве небольшого значка приложения на главном экране, отметил ресурс 9to5google.

На данный момент неясно, когда Google начнёт практическое использование этих иконок, но можно предположить, что это произойдёт в ближайшее время.

В сентябре этого года Google рассказала о своих планах по изменению дизайна с использованием градиентных значков: «Сохраняя верность четырём знаковым цветам Google, более яркие оттенки и дизайн градиента символизируют всплеск инноваций и творческой энергии, основанных на ИИ, в наших продуктах и ​​технологиях».