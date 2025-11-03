Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google представит градиентные логотипы «...
реклама
Новости Software

Google представит градиентные логотипы «Google Фото» и «Google Карты»

Google продолжает работу над масштабным обновлением своего визуального стиля. По данным источников ресурса 9to5google, сегодня компания должна представить логотипы сервисов «Google Фото» и «Google Карты», изображения которых уже успели «просочиться» в Сеть.

Источник изображений: 9to5google

Источник изображений: 9to5google

Как и анонсированные ранее логотип G — символ Google — и логотип Gemini выполнены с градиентным переходом между четырьмя классическими цветами компании — красным, жёлтым, зелёным и голубым.

Новая иконка «Google Карт» сохранила форму булавку, но вместе с тем немного изменилась и стала тоньше. Внутренний круг стал значительно больше, и теперь нет разделяющих полос по диагонали, которые были двух оттенков синего. Это должно отражать доступность Gemini при использовании функции для составления списков интересных мест.

Прежняя

Градиентная

В свою очередь, иконка «Google Фото» сохранила прежнюю форму, но теперь с эффектом градиента в цвете, исходящим изнутри наружу. В увеличенном виде внутренняя часть выглядит прозрачной, но её вполне можно использовать в качестве небольшого значка приложения на главном экране, отметил ресурс 9to5google.

На данный момент неясно, когда Google начнёт практическое использование этих иконок, но можно предположить, что это произойдёт в ближайшее время.

В сентябре этого года Google рассказала о своих планах по изменению дизайна с использованием градиентных значков: «Сохраняя верность четырём знаковым цветам Google, более яркие оттенки и дизайн градиента символизируют всплеск инноваций и творческой энергии, основанных на ИИ, в наших продуктах и ​​технологиях».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В «Google Переводчике» появился выбор модели с режимами «Быстро» и «Расширенно»
Apple решила, что Siri лучше перевести на движок Google Gemini
В Google Play появились удобные сводки отзывов, сгенерированные ИИ
Google добавит в ИИ-поиск рекламу, но она будет выглядеть иначе
Илон Маск анонсировал выпуск мессенджера X Chat с P2P-шифрованием
Дело о растрате 7,5 млрд при разработке MRAM в «Роснано» направлено в суд
Теги: google, логотип, иконки, дизайн
google, логотип, иконки, дизайн
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.