Мировой рекорд разгона памяти DDR5 обновлён до 13 034 МГц

Теперь уже предыдущий рекорд разгона оперативной памяти, который соответствовал режиму DDR5-13010, был установлен с использованием материнской платы Gigabyte Z890 Aorus Tachyon Ice и центрального процессора Intel Core Ultra 9 285K семейства Arrow Lake. Это сочетание в руках «придворного» энтузиаста Gigabyte позволило обновить рекорд до DDR5-13034.

Источник изображения: HWBot, Hicookie

Этот месяц работающий на Gigabyte оверклокер-экстремал Hicookie начал с улучшения достижения своего соперника. В своём эксперименте он использовал указанное выше сочетание материнской платы и процессора, отдельно подчеркнув выдающиеся способности контроллера памяти последнего с точки зрения экстремального разгона. Вместо памяти Corsair Vengeance в прошлом эксперименте новый рекордсмен использовал модуль памяти ADATA, который охлаждался жидким азотом, как и центральный процессор.

Источник изображения: CPU-Z

В итоге режим DDR5-13034 был покорён при значении таймингов 68-127-127-127-2, была пройдена валидация результата в базе данных CPU-Z, и этот режим работы имеет все основания считаться новым рекордом разгона памяти. Незначительный прогресс по частоте по сравнению с предыдущим рекордом только показывает, насколько трудным остаётся дальнейшее продвижение в этом направлении. Память типа DDR5 уже давно присутствует на рынке, её возможности во многом хорошо изучены. Тем не менее, технологии производства кристаллов DDR5 продолжают совершенствоваться, и более свежие модули памяти способны показывать улучшение результатов разгона при наличии достойных компаньонов в виде центральных процессоров и материнских плат.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: hicookie, ddr5, разгон, adata, gigabyte
