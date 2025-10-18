Сегодня 18 октября 2025
18+
Рекорд разгона памяти до режима DDR5-130...
Новости Hardware
Рекорд разгона памяти до режима DDR5-13010 прошёл валидацию

В сфере экстремального разгона компьютерных комплектующих есть свои условности. Достижение очередных рубежей для формального признания рекорда должно фиксироваться общепринятыми базами данных. Если же в качестве подтверждения демонстрируется только снимок экрана или фото результата, то он не засчитывается. В случае с DDR5-13010 подтверждённый результат можно официально считать новым рекордом.

Источник изображения: Corsair

Источник изображения: Corsair

О покорении этой частоты на уходящей неделе заявил немецкий энтузиаст Sergmann, который использовал материнскую плату Gigabyte Z890 Aorus Tachyon Ice и процессор Intel Core Ultra 9 285K семейства Arroe Lake, который традиционно охлаждался при помощи жидкого азота. В материнской плате был установлен единственный модуль памяти DDR5 производства Corsair объёмом 24 Гбайт, который удалось разогнать до режима DDR5-13010 при значениях таймингов 68-127-127-127-2, и при этом зафиксировать результат валидации в базе данных CPU-Z. Модуль памяти, как это обычно бывает, также охлаждался жидким азотом, хотя автор эксперимента и не приложил к записи на страницах HWBot иллюстраций тестового стенда.

Источник изображения: CPU-Z

Источник изображения: CPU-Z

Это первый случай официального преодоления памятью рубежа DDR5-13010, хотя в конце сентября канадский энтузиаст Salty Croissant и демонстрировал результат разгона до DDR5-13020, который не был подтверждён традиционными методами. В любом случае, немецкий рекордсмен использовал чуть более агрессивные задержки памяти, поэтому незначительное отставание по частоте в данном случае не играет особой роли. Тем более, с учётом наличия подтверждённого статуса нового рекорда в разгоне оперативной памяти. На достигнутом Sergmann останавливаться на намерен, поэтому в ближайшие недели в этой сфере могут быть появиться новые рекорды.

Источник:

Теги: ddr5, экстремальный разгон, разгон, рекорд, hwbot
