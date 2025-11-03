TSMC начнёт следующий год с повышения цен на все техпроцессы тоньше 5 нм

Тайваньская компания TSMC продолжает оставаться лидером рынка услуг по контрактному производству чипов, она в текущем году приступила к поставкам 2-нм продукции. Инфляция, растущий спрос и увеличение затрат на освоение новых литографических технологий неизбежно толкают её к повышению цен на собственные услуги. Очередное должно состояться в начале следующего года, как утверждают тайваньские источники.

На них ссылается ресурс TrendForce, который сообщает, что уже с сентября TSMC начала уведомлять клиентов, что в новом году её услуги подорожают — в среднем на 3–5 %, если говорить о техпроцессах «тоньше» 5 нм. Если услуги TSMC по выпуску 3-нм продукции и будут ежегодно дорожать на единицы процентов, на протяжении всего жизненного цикла техпроцесса прирост будет измеряться десятками процентов. Некоторые источники ожидают, что в следующем году передовые услуги TSMC подорожают на величину до 10 %.

Apple и Qualcomm окажутся в числе первых клиентов TSMC на 2-нм техпроцесс. В случае с более продвинутым техпроцессом A16 пробные изделия TSMC начнёт выпускать уже в марте 2026 года, и компания Nvidia рискнёт наладить с его помощью производство своих будущих флагманских чипов семейства Feynman.

Концентрация ресурсов TSMC на техпроцессах «тоньше» 5 нм включительно, по мнению некоторых тайваньских источников, в следующем году может вызвать рост цен на более зрелые техпроцессы, начиная с 7-нм и 6-нм. Кроме того, у клиентов компании могут возникнуть трудности с заказом соответствующих компонентов. В прошлом квартале техпроцессы передового класса определяли 74 % выручки TSMC, при этом основная её часть пришлась на 5-нм, который обеспечил долю в 37 %. С выходом на рынок 2-нм техпроцесса доля передовых услуг в выручке TSMC перевалит за 75 % в следующем году, как считают эксперты.