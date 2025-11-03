Сегодня 03 ноября 2025
Тим Кук спас Apple от катастрофического кризиса — теперь она стоит больше $4 трлн

В этом году гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) столкнулся с серьёзными трудностями, включая риски из-за повышения пошлин администрацией президента США, судебные разбирательства с Google и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Однако глава Apple сумел выбрать правильную стратегию в непростых условиях и за два квартала спас Apple от того, что могло превратиться в катастрофический год, благодаря чему рыночная капитализация производителя iPhone подскочила до $4 трлн.

Источник изображения: DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG NEWS

Торговые пошлины, которые вводил и отменял президент США Дональд Трамп (Donald Trump), грозили существенным ростом издержек для Apple. Ожидание решения суда в антимонопольном разбирательстве поставило под угрозу выгодный контракт с Google. Кроме того, производителя iPhone считают отстающим в гонке искусственного интеллекта. Всё это повлияло на то, что капитализация Apple снизилась до $2,6 трлн в начале года, в результате чего компания потеряла звание самой дорогой в мире.

Шесть месяцев спустя выбранная Куком стратегия позволила увеличить рыночную стоимость Apple до $4 трлн. Этот показатель вырос более чем в 10 раз с тех пор, как Кук встал у руля компании 14 лет назад, сменив Стива Джобса (Steve Jobs). За годы руководства Кука Apple не представила революционных технологий и не выпустила кардинально новых продуктов, которые изменили бы жизнь людей так, как это сделал iPhone. Вместо этого Кук, которому на прошлой неделе исполнилось 65 лет, завоевал доверие акционеров, делая всё необходимое для защиты и развития бизнеса. В этом году он придерживался той же консервативной стратегии, что и всегда, что позволило задействовать умелое политическое и юридическое маневрирование для достижения поставленных целей.

Самым пугающим для инвесторов Apple была угроза введения Трампом торговых пошлин и прямая критика сформировавшихся цепочек поставок производителя iPhone со стороны американского президента. Apple по-прежнему в значительной степени зависит от производственных мощностей Китая, созданных за более чем 20 лет и в построении которых Кук участвовал лично, когда возглавлял операционную деятельность компании. Поскольку большая часть iPhone производится в Китае, инвесторы начали паниковать, когда в апреле Трамп объявил о значительном увеличении торговых пошлин для товаров из Поднебесной. На этом фоне акции Apple за несколько дней подешевели более чем на 20 %.

Источник изображения: www.wsj.com

Уже тогда Apple была готова избежать наихудших последствий торговой войны США и Китая. Последние несколько лет компания расширяла производственные мощности, используемые для сборки iPhone, в Индии. За счёт этого удалось перенаправить больше смартфонов, собранных в Индии, на американский рынок, чтобы избежать пошлин, которыми облагаются товары из Китая.

У Кука была возможность избежать наихудших последствий торговой войны, но это не обрадовало Трампа. «Нам не нравится, что вы строите в Индии. Индия может сама о себе позаботиться», — заявил Трамп в мае, имея в виду ситуацию с Apple. Несмотря на это, бывшие и нынешние представители компании уверены, что производственная цепочка Apple не вернётся в США, по крайней мере в значительном объёме. Среди прочих преимуществ Азия может предложить квалифицированную и дешёвую рабочую силу, чего нет внутри США.

Очевидно, Тим Кук ещё во время первого президентского срока Трампа понял, что может завоевать его расположение, обеспечивая позитивные заголовки в прессе. В 2018 году Apple пообещала инвестировать $350 млрд в американское производство в течение пяти лет. По словам осведомлённых источников, тогда речь шла о расходах, которые компания запланировала ранее.

В 2019 году, когда Apple столкнулась с угрозой введения пошлин на китайские товары, Кук лично убеждал Трампа в том, что такая политика приведёт к росту цен на iPhone, что сыграет на руку иностранным конкурентам. В итоге Apple отменила решение о переносе производства компьютеров Mac Pro из Техаса в Китай, а Кук устроил Трампу экскурсию по заводу в Остине. «Сегодня я открыл крупный завод Apple в Техасе», — хвастался тогда Трамп. На деле это производство функционировало с 2013 года и использовалось для выпуска нишевого продукта. Кук не стал поправлять президента — и эта стратегия главы Apple сработала. Трамп пошёл на уступки в отношении введения пошлин во время своего первого президентского срока, предоставив исключения для некоторых продуктов, включая iPhone.

Источник изображения: www.wsj.com

В этом году Кук снова применил ту же стратегию. В августе он заявил о намерении увеличить объём инвестиций в США до $600 млрд в течение четырёх лет. Он сделал это заявление, находясь рядом с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, после чего вручил президенту памятный подарок. По данным источников, и в этот раз Кук почти ничем не поступился, поскольку большая часть инвестиций была запланирована заранее. Чего Кук не делал — так это не обещал организовать производство популярных продуктов Apple на территории США. После объявления об увеличении инвестиций Трамп заявил, что Apple будет освобождена от пошлин на импортируемые из Китая устройства и сможет воспользоваться преимуществами более низких тарифов.

Это был не единственный удар, которого Куку удалось избежать. На этапе определения наказания в антимонопольном разбирательстве против Google судья мог отметить сделку, в рамках которой Google платит Apple огромные суммы, чтобы поисковик компании по умолчанию использовался в браузере Safari. Это могло дорого обойтись Apple. По оценкам аналитиков, соглашение приносит компании более $20 млрд в год.

В сентябре Apple представила новые iPhone, включая тонкий iPhone Air. Однако эта модель получила менее производительную камеру, один динамик и аккумулятор меньшей ёмкости, что, в совокупности с достаточно высокой ценой, сделало её не слишком популярной. Несмотря на это, другие модели iPhone продаются хорошо, и недавно Apple повысила прогноз по росту выручки до 12 % в четвёртом квартале, что вдвое превышает прогноз Уолл-стрит.

Apple продолжает сталкиваться с критикой из-за слишком медленного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта, в то время как конкуренты делают огромные инвестиции в это направление. Тем не менее курс акций поддерживается, в том числе за счёт ежегодной программы выкупа ценных бумаг на сумму $100 млрд. Выручка Apple продолжает расти благодаря фокусу Кука на создании продуктов, ставших повседневными в жизни миллионов людей.

Главным упрёком в адрес Кука с момента его назначения было то, что он не «гуру по продуктам», в отличие от своего предшественника. Джобс часто посещал дизайнерское подразделение, где разрабатывались будущие продукты Apple. Кук бывает там реже, предпочитая фокусироваться на операционной деятельности. Тем не менее под его руководством Apple создала собственное полупроводниковое подразделение, которое разрабатывает одни из лучших чипов в мире. Когда Кук покинет свой пост, некоторые аналитики хотели бы, чтобы на смену ему пришёл кто-то более дальновидный и ориентированный на создание продуктов, а также способный эффективно внедрять инновации в эпоху ИИ. Когда это произойдёт — пока неизвестно.

Источник:

Теги: apple, тим кук, бизнес
