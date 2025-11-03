В раннем доступе Steam открыл двери симулятор фэнтезийного трактира Tavern Keeper от создателей Game Dev Tycoon

Как и было обещано, 3 ноября спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam ворвался симулятор фэнтезийной таверны Tavern Keeper от австралийской студии Greenheart Games, известной по Game Dev Tycoon.

На старте раннего доступа Tavern Keeper получила скидку в размере 20 % (действует до 17 ноября), с учётом которой продаётся в российском сегменте Steam за 1015 рублей. За 984 рубля игру можно купить в комплекте с Game Dev Tycoon.

Сопровождавший релиз геймплейный трейлер Tavern Keeper подчёркивает уютный характер игры, который сочетается с долей хаоса, приносимой переплетающимися системами (грязь, жара, шум, болезни, пожары, разношёрстные посетители).

Игрокам предстоит строить и обставлять трактир, нанимать работников и заботиться о них (помогут с готовкой, уборкой и обслуживанием гостей), поддерживать запасы на должном уровне и знакомиться с местными жителями.

Tavern Keeper позиционируется как смесь симулятора фэнтезийного трактира и остроумной RPG. Ролевые элементы игры оформлены в виде волшебной книги, наполненной короткими нелинейными историями с озвучкой.

На старте раннего доступа Tavern Keeper предлагает сюжетную кампанию с постройкой таверн в трёх локациях, прокачку до двух с половиной звёзд, почти сотню историй, режимы «Свободная игра» и «Мастерская», а также перевод на русский.

Tavern Keeper находится в разработке с 2014 года и планирует провести в раннем доступе около 12 месяцев. В релизной версии обещают три новых уровня для кампании (и свободной игры) и возможность развить трактир до 5-звёздочного уровня.