Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Японские правообладатели потребовали от ...
реклама
Новости Software

Японские правообладатели потребовали от OpenAI прекратить обучение Sora 2 на их контенте

Представители японских правообладателей, включая студию Ghibli и компании Bandai Namco и Square Enix, выступили с официальным требованием к компании OpenAI. Они призвали прекратить использование интеллектуальной собственности для обучения нейросети Sora без соответствующего разрешения.

Источник изображения: automaton-media.com

Источник изображения: automaton-media.com

Ассоциация зарубежной дистрибуции контента CODA (Content Overseas Distribution Association), представляющая интересы японских держателей авторских прав, направила обращение к OpenAI. Как сообщает The Verge, в письме, опубликованном на прошлой неделе и освещённом изданием Automaton, CODA заявила, что «процесс репликации при машинном обучении может составлять нарушение авторских прав», особенно учитывая, что в результате модель стала генерировать контент с узнаваемыми персонажами японской анимации.

После запуска 30 сентября Sora 2 была зафиксирована лавина контента, содержащего японскую интеллектуальную собственность, что побудило правительство Японии обратиться к OpenAI с требованием прекратить обучать ИИ-модель на защищённых авторским правом японских художественных произведениях. Это не первый случай, когда приложения OpenAI выдают заимствование из японских медиа. Например, во время презентации GPT-4o в марте наблюдалась массовая генерация изображений в стиле студии Ghibli. Даже текущая аватарка Сэма Альтмана (Sam Altman) в социальной сети X представляет собой портрет, стилистически напоминающий работы этой студии.

В прошлом месяце Альтман объявил, что OpenAI изменит политику отказа от использования IP (Intellectual Property) для правообладателей в отношении Sora. Однако в CODA заявляют, что сама по себе система opt-out, когда использование материалов прекращается только после возражения, могла изначально нарушать японское законодательство об авторском праве. В ассоциации указали, что в соответствии с японской правовой системой, как правило, требуется предварительное разрешение на использование охраняемых произведений, и не существует механизма, позволяющего избежать ответственности за нарушение через последующие возражения. В настоящий момент CODA от имени членов ассоциации требует, чтобы OpenAI прекратила использовать их контент для машинного обучения без разрешения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI потратит $38 млрд на обучение ИИ в облаках Amazon
Сэма Альтмана стали раздражать вопросы об огромных расходах OpenAI
Маск и Альтман опять повздорили — на этот раз из-за отменённого заказа на Tesla Roadster
В «Google Переводчике» появился выбор модели с режимами «Быстро» и «Расширенно»
Apple решила, что Siri лучше перевести на движок Google Gemini
Google добавит в ИИ-поиск рекламу, но она будет выглядеть иначе
Теги: openai, sora, ии, правообладатели
openai, sora, ии, правообладатели
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.