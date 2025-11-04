Японские правообладатели потребовали от OpenAI прекратить обучение Sora 2 на их контенте

Представители японских правообладателей, включая студию Ghibli и компании Bandai Namco и Square Enix, выступили с официальным требованием к компании OpenAI. Они призвали прекратить использование интеллектуальной собственности для обучения нейросети Sora без соответствующего разрешения.

Ассоциация зарубежной дистрибуции контента CODA (Content Overseas Distribution Association), представляющая интересы японских держателей авторских прав, направила обращение к OpenAI. Как сообщает The Verge, в письме, опубликованном на прошлой неделе и освещённом изданием Automaton, CODA заявила, что «процесс репликации при машинном обучении может составлять нарушение авторских прав», особенно учитывая, что в результате модель стала генерировать контент с узнаваемыми персонажами японской анимации.

После запуска 30 сентября Sora 2 была зафиксирована лавина контента, содержащего японскую интеллектуальную собственность, что побудило правительство Японии обратиться к OpenAI с требованием прекратить обучать ИИ-модель на защищённых авторским правом японских художественных произведениях. Это не первый случай, когда приложения OpenAI выдают заимствование из японских медиа. Например, во время презентации GPT-4o в марте наблюдалась массовая генерация изображений в стиле студии Ghibli. Даже текущая аватарка Сэма Альтмана (Sam Altman) в социальной сети X представляет собой портрет, стилистически напоминающий работы этой студии.

В прошлом месяце Альтман объявил, что OpenAI изменит политику отказа от использования IP (Intellectual Property) для правообладателей в отношении Sora. Однако в CODA заявляют, что сама по себе система opt-out, когда использование материалов прекращается только после возражения, могла изначально нарушать японское законодательство об авторском праве. В ассоциации указали, что в соответствии с японской правовой системой, как правило, требуется предварительное разрешение на использование охраняемых произведений, и не существует механизма, позволяющего избежать ответственности за нарушение через последующие возражения. В настоящий момент CODA от имени членов ассоциации требует, чтобы OpenAI прекратила использовать их контент для машинного обучения без разрешения.