Учёные опубликовали рейтинг языков, которые лучше всего понимает ИИ

Учёные из Университета Мэриленда (UMD) и компания Microsoft провели масштабное исследование, чтобы выяснить, на каком языке искусственный интеллект (ИИ) реагирует на запросы наиболее эффективно. В результате оказалось, что среди 26 проверенных языков польский продемонстрировал наивысший отклик у моделей, в то время как английский занял лишь шестое место.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В ходе эксперимента команда протестировала, как несколько ведущих ИИ-моделей, включая OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama и DeepSeek, обрабатывают идентичные входные запросы на разных языках. Оценка эффективности проводилась по уровню точности и полноте ответов, особенно при работе с длинными текстами. Авторы исследования отметили, что полученные результаты оказались «неожиданными и контринтуитивными», поскольку английский, на котором обучены многие модели, показал не лучшие результаты.

Помимо польского и английского, высокие результаты показали и другие европейские языки. Так, эффективность итальянского языка составила 86 %, испанского 85 %, русского 84 % и украинского — 83,5 %. Немного ниже оказались показатели португальского (82 %), немецкого (81 %) и нидерландского (80%) языков.

