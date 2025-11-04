Сегодня 04 ноября 2025
NetEase отозвала финансирование амбициозной MMO ветерана World of Warcraft — студия Fantastic Pixel Castle закрывается

Основанная бывшим дизайнером World of Warcraft и MMO по League of Legends Грегом Стритом (Greg Street) американская студия Fantastic Pixel Castle готовится к закрытию из-за прекращения финансирования со стороны NetEase Games.

Источник изображений: Fantastic Pixel Castle

Напомним, Fantastic Pixel Castle была учреждена в 2023 году при поддержке NetEase Games для создания современной фэнтезийной MMORPG под кодовым названием Ghost, однако в октябре китайский издатель разорвал партнёрство.

Как сообщил Стрит на своей странице в LinkedIn, уже 17 ноября Fantastic Pixel Castle закроет двери. Руководитель допустил, что студия ещё может найти финансирование, но «это будет зависеть от того, сколько из команды останется».

«Хотя мы были бы рады сделать нашу игру, приоритет — помочь нашим работникам с трудоустройством, будь то в инди-студии Fantastic Pixel Castle 2.0 или во многих других (и стабильных) игровых и технологических компаниях», — написал Стрит.

Стрит на анонсе Fantastic Pixel Castle в 2023 году

В обращении на официальном сайте старший менеджер сообщества Фэй Висинтейнер (Faye Visintainer) сообщила, что команда до сих пор целиком сосредоточена на поиске финансирования для Ghost.

«Даже если индустрия сейчас в довольно плачевном состоянии, мы воодушевлены <...> и не отказываемся от Ghost, потому что, даже с учётом всего сказанного, верим: у Ghost ещё есть шанс на успех», — поделилась Висинтейнер.

Fantastic Pixel Castle стала очередной жертвой прошлогодней смены курса NetEase. Из-за отзыва финансирования китайским издателем без денег ранее остались Humanoid Origin, Worlds Untold, Jar of Sparks и другие команды.

