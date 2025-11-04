Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Первый сухопутный авианосец XPeng сошёл ...
реклама
Новости Hardware

Первый сухопутный авианосец XPeng сошёл с конвейера — скоро начнутся поставки всем желающим

Дочерняя компания XPeng Motors под названием Aridge запустила первую в мире производственную линию автомобилей с летающими модулями. С конвейера завода XPeng в районе Хуанпу (Гуанчжоу) сошёл первый экземпляр Land Carrier — сухопутного авианосца для индивидуального использования. Трёхосный автомобиль занимает стандартное парковочное место, а у него на борту размещён двухместный летающий аппарат с вертикальным взлётом и посадкой.

Источник изображения: XPeng

Источник изображения: XPeng

Первый экземпляр предназначен для экспериментальных тестовых полётов. Также на его примере и последующих сборках будет отлажен производственный процесс. В течение первого года работы предприятие площадью 120 000 м2 планирует выпустить 5000 экземпляров модульного летающего автомобиля. В последующем завод будет выпускать 10 тыс. Land Carrier в год. Утверждается, что компания уже получила предварительные заказы на 5000 «сухопутных авианосцев».

Автомобиль в виде наземного модуля служит как для перевозки летающего модуля, так и для его зарядки. Заявлена возможность до шести зарядок аккумуляторов летающего модуля. До 80 % заряда восполняется за 18 минут. Полностью заряженные батареи обеспечивают летающему аппарату с одним пилотом и одним пассажиром до 40 минут полёта.

Габариты автомобиля (наземного модуля) составляют около 5,5 м в длину, 2 м в ширину и 2 м в высоту, что позволяет ему парковаться в стандартных местах. Управление транспортом не требует ничего сверх обычного водительского удостоверения. Воздушный модуль — электрический, с шестью роторами и двумя пропеллерами на каждом, а также с корпусом из углеродного волокна. Кабина обеспечивает панорамный обзор на 270°, а управление включает ручной режим с джойстиком и автономный — с интеллектуальным планированием маршрута, автоматическим взлётом и посадкой, 3D-визуализацией и системой помощи при приземлении.

Цех композитов нового завода производит углеродно-волоконные компоненты (стойки, лопасти роторов, панели пола) с годовым объёмом 300 тонн, что делает его одним из крупнейших в мире для нужд авиации. Цех силовых установок собирает и тестирует подъёмные и управляющие блоки на первой в мире интегрированной линии для электрических приводов и роторов с автоматическим выравниванием и балансировкой компонентов. Сборка фюзеляжа выполняется с использованием холодных соединений (заклёпки, клей), а покраска — многослойным процессом на гибкой автоматизированной линии.

Завод способен выпускать один автомобиль с летающим модулем каждые 30 минут. Производство полностью экологично, с использованием солнечной энергетики и других решений, снижающих вредные выбросы и отрицательное воздействие на окружающую среду. Поставки первых серийных «авианосцев» клиентам стартуют летом 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев
XPeng наладит серийный выпуск электролётов в октябре и надеется выйти на европейский рынок
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня
В Китае создали робота-медузу с ИИ для тотального наблюдения за мировым океаном
Xiaomi поставила 40 000 электромобилей второй месяц подряд, несмотря на скандальные аварии
Nexperia заверила клиентов, что имеющихся у неё запасов продукции хватит на всех
Теги: xpeng motors, производство, летающий автомобиль, завод
xpeng motors, производство, летающий автомобиль, завод
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.