Первый сухопутный авианосец XPeng сошёл с конвейера — скоро начнутся поставки всем желающим

Дочерняя компания XPeng Motors под названием Aridge запустила первую в мире производственную линию автомобилей с летающими модулями. С конвейера завода XPeng в районе Хуанпу (Гуанчжоу) сошёл первый экземпляр Land Carrier — сухопутного авианосца для индивидуального использования. Трёхосный автомобиль занимает стандартное парковочное место, а у него на борту размещён двухместный летающий аппарат с вертикальным взлётом и посадкой.

Первый экземпляр предназначен для экспериментальных тестовых полётов. Также на его примере и последующих сборках будет отлажен производственный процесс. В течение первого года работы предприятие площадью 120 000 м2 планирует выпустить 5000 экземпляров модульного летающего автомобиля. В последующем завод будет выпускать 10 тыс. Land Carrier в год. Утверждается, что компания уже получила предварительные заказы на 5000 «сухопутных авианосцев».

Автомобиль в виде наземного модуля служит как для перевозки летающего модуля, так и для его зарядки. Заявлена возможность до шести зарядок аккумуляторов летающего модуля. До 80 % заряда восполняется за 18 минут. Полностью заряженные батареи обеспечивают летающему аппарату с одним пилотом и одним пассажиром до 40 минут полёта.

Габариты автомобиля (наземного модуля) составляют около 5,5 м в длину, 2 м в ширину и 2 м в высоту, что позволяет ему парковаться в стандартных местах. Управление транспортом не требует ничего сверх обычного водительского удостоверения. Воздушный модуль — электрический, с шестью роторами и двумя пропеллерами на каждом, а также с корпусом из углеродного волокна. Кабина обеспечивает панорамный обзор на 270°, а управление включает ручной режим с джойстиком и автономный — с интеллектуальным планированием маршрута, автоматическим взлётом и посадкой, 3D-визуализацией и системой помощи при приземлении.

Цех композитов нового завода производит углеродно-волоконные компоненты (стойки, лопасти роторов, панели пола) с годовым объёмом 300 тонн, что делает его одним из крупнейших в мире для нужд авиации. Цех силовых установок собирает и тестирует подъёмные и управляющие блоки на первой в мире интегрированной линии для электрических приводов и роторов с автоматическим выравниванием и балансировкой компонентов. Сборка фюзеляжа выполняется с использованием холодных соединений (заклёпки, клей), а покраска — многослойным процессом на гибкой автоматизированной линии.

Завод способен выпускать один автомобиль с летающим модулем каждые 30 минут. Производство полностью экологично, с использованием солнечной энергетики и других решений, снижающих вредные выбросы и отрицательное воздействие на окружающую среду. Поставки первых серийных «авианосцев» клиентам стартуют летом 2026 года.