Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft исправила давний баг с перезаг...
реклама
Новости Software

Microsoft исправила давний баг с перезагрузкой Windows после установки обновлений

Компания Microsoft исправила ошибку, которая присутствовала в Windows в течение многих лет. Речь идёт о баге, из-за которого операционная система перезагружалась после установки обновлений даже если пользователь выбирал выключение системы. Этот недочёт существовал с первых дней Windows 10, и его можно было увидеть на различном оборудовании.

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Большинство пользователей компьютеров с Windows сталкивались с этой проблемой лично. Когда Windows получает пакет обновлений, для установки которого требуется перезагрузка, варианты завершения работы системы «Перезагрузка» и «Завершение работы» меняются на «Обновить и перезагрузить» и «Обновить и завершить работу». Однако на деле во многих случаях это один и тот же вариант, поскольку даже при выборе «Обновить и завершить работу» система выполняла перезагрузку и возврат к рабочему столу, а не полностью выключала устройство. Теперь же Microsoft устранила этот баг в выпущенном недавно опциональном обновлении, не связанном с безопасностью.

Microsoft не объяснила, с чем именно связан этот баг, но проблема существовала в течение многих лет. Конечно, для многих эта ошибка не является критичной, поскольку компьютер всего лишь перезагружается вместо того, чтобы завершить работу. Это не приводит к потере документов или повреждению файлов, поэтому никто не обращал на баг особого внимания.

Любопытно то, что Microsoft выпустила обновление уже после завершения поддержки Windows 10, и эта операционная система его не получит. Исправление реализовано в пакете KB5067036, установка которого также открывает доступ к ряду новых функций ИИ-помощника Copilot для тех, у кого есть компьютер категории Copilot+ PC. Кроме того, обновление исправляет несколько ошибок в «Проводнике», включая ту, из-за которой внешний вид папок периодически сбрасывался на стандартный вариант. Ознакомиться с полным списком внесённых изменений можно на официальном сайте Microsoft.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft признала, что баги Windows 11 могут окрашивать игры и видео в красный и «замораживать» контент на экране
Microsoft подтвердила, что баг в «Диспетчере задач» Windows 11 может вызывать снижение производительности
AMD опровергла слухи о прекращении поддержки Windows 10 в новых драйверах
Apple запустила полностью новую веб-версию App Store с расширенной функциональностью
Apple Intelligence наконец получит «крупное обновление» с выходом iOS 27, но это не точно
Сэма Альтмана стали раздражать вопросы об огромных расходах OpenAI
Теги: windows, обновление, патч, microsoft
windows, обновление, патч, microsoft
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.