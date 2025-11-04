Microsoft исправила давний баг с перезагрузкой Windows после установки обновлений

Компания Microsoft исправила ошибку, которая присутствовала в Windows в течение многих лет. Речь идёт о баге, из-за которого операционная система перезагружалась после установки обновлений даже если пользователь выбирал выключение системы. Этот недочёт существовал с первых дней Windows 10, и его можно было увидеть на различном оборудовании.

Большинство пользователей компьютеров с Windows сталкивались с этой проблемой лично. Когда Windows получает пакет обновлений, для установки которого требуется перезагрузка, варианты завершения работы системы «Перезагрузка» и «Завершение работы» меняются на «Обновить и перезагрузить» и «Обновить и завершить работу». Однако на деле во многих случаях это один и тот же вариант, поскольку даже при выборе «Обновить и завершить работу» система выполняла перезагрузку и возврат к рабочему столу, а не полностью выключала устройство. Теперь же Microsoft устранила этот баг в выпущенном недавно опциональном обновлении, не связанном с безопасностью.

Microsoft не объяснила, с чем именно связан этот баг, но проблема существовала в течение многих лет. Конечно, для многих эта ошибка не является критичной, поскольку компьютер всего лишь перезагружается вместо того, чтобы завершить работу. Это не приводит к потере документов или повреждению файлов, поэтому никто не обращал на баг особого внимания.

Любопытно то, что Microsoft выпустила обновление уже после завершения поддержки Windows 10, и эта операционная система его не получит. Исправление реализовано в пакете KB5067036, установка которого также открывает доступ к ряду новых функций ИИ-помощника Copilot для тех, у кого есть компьютер категории Copilot+ PC. Кроме того, обновление исправляет несколько ошибок в «Проводнике», включая ту, из-за которой внешний вид папок периодически сбрасывался на стандартный вариант. Ознакомиться с полным списком внесённых изменений можно на официальном сайте Microsoft.