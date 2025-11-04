Не показалось: карты в Battlefield 6 действительно меньше, чем в прошлых играх серии

Игры серии военных шутеров Battlefield славятся размахом сражений, однако некоторым фанатам с самой первой мультиплеерной «беты» казалось, что карты в Battlefield 6 слишком маленькие. Теперь этому нашлось подтверждение.

Как подметил портал PC Gamer, пользователи ClaraTheRed и PENGUINonPC с форума Reddit тщательно сравнили игровые зоны на картах в серии, начиная с Battlefield 3 и заканчивая Battlefield 6, чтобы оценить их размеры.

Для этого картографы брали внутриигровое расстояние (не отображается в Battlefield 5) от позиции пользователя до штаба и контрольных точек на карте, после чего отдаляли изображение локации с видом сверху до масштаба 1 пиксель на 1 метр.

Исследование ClaraTheRed и PENGUINonPC показало: проблема Battlefield 6 не в малом размере карт, а в том, что даже самые крупные локации по сравнению с предложенными в предыдущих частях выглядят в лучшем случае средними.

Наиболее масштабная карта в Battlefield 6 — реинкарнация «Операции "Огненный шторм"» из Battlefield 3 — расположилась на 32-м (по площади игровой зоны) и 22-м (по общей площади) местах рейтинга против седьмого/пятого у версии из BF3.

Рейтинг размера карт в играх Battlefield (источник изображения: Reddit)

Клаустрофобии на картах Battlefield 6 добавляет и чересчур высокая кучность целей, между которыми в прошлых частях наблюдались значительные расстояния. Всё это в глазах фанатов нарушает привычный геймплейный ритм игры.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Скромные по меркам серии размеры карты не помешали новинке установить новый рекорд скорости продаж в рамках франшизы — 7 млн копий за три дня.