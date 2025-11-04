Сгенерированный праздник к нам приходит: Coca-Cola снова разозлила общественность рождественской рекламой с ИИ

После прошлогоднего фиаско Coca-Cola и в этом году выпустила рождественский рекламный ролик, созданный при помощи генеративного искусственного интеллекта. Компания учла опыт и сделала некоторые выводы, но угодить аудитории снова не вышло.

Прошлогодняя рождественская реклама Coca-Cola, которую создали с помощью ИИ, действительно была далека от идеала: колёса транспортных средств не катились, а скользили как сани, а лица у людей выглядели неестественно. В этом году компания решила не пытаться творить с ИИ реалистичных людей и заменила их животными. Белые медведи, панды и ленивцы — это не трёхмерные модели, а анимированные при помощи ИИ изображения, которые движутся нереалистично. По сравнению с результатами работы передовых генераторов, таких как OpenAI Sora 2 или Google Veo 3, новая реклама Coca-Cola выглядит несколько старомодно.

Не обошлось и без положительных моментов. Колёса грузовиков, например, теперь действительно вращаются, а не скользят по заснеженным дорогам. Прошлогодних подрядчиков Silverside и Secret Level компания Coca-Cola оставила и в этом году, сообщила Wall Street Journal. Стоимость проекта установить не удалось, но известно, что в работе над ним принимали участие около сотни человек — примерно столько же работали над роликами, когда они создавались без ИИ.

Ранее стало известно, что свою первую рекламу при помощи ИИ создала Google. Обычно к этому инструменту прибегают для того, чтобы ускорить и удешевить процесс. Это верно и для Coca-Cola, сообщил директор по маркетингу Маноло Арройо (Manolo Arroyo). «Раньше, когда мы занимались съёмками и всеми стандартными процессами проекта, мы начинали за год. Теперь это можно сделать примерно за месяц», — рассказал он.