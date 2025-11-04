Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Учёные выявились несостоятельность всех ...
реклама
Новости Software

Учёные выявились несостоятельность всех бенчмарков для ИИ

Учёные из Великобритании и США обнаружили серьёзные недостатки в нескольких сотнях тестов, которые используются для проверки безопасности и оценки показателей производительности новых моделей искусственного интеллекта, выпускаемых для широкой аудитории.

Источник изображения: Steve Johnson / unsplash.com

Источник изображения: Steve Johnson / unsplash.com

Учёные в области информатики из Института безопасности ИИ при правительстве Великобритании при поддержке коллег из Оксфордского и Стэнфордского университетов, а также Калифорнийского университета в Беркли изучили более 440 тестов, призванных давать оценку безопасности систем ИИ. Они обнаружили недостатки, которые «подрывают обоснованность итоговых заявлений», поскольку «почти все <..> имеют недоработки минимум в одной области», — а итоговые результаты оказываются «неактуальными или даже вводящими в заблуждение».

За отсутствием единого стандарта эти тесты используются разработчиками, в том числе крупнейшими технологическими компаниями для оценки их соответствия интересам человека и обеспечения заявленных возможностей в области рассуждений, решения математических задач и задач по написанию программного кода.

Источник изображения: Aidin Geranrekab / unsplash.com

Источник изображения: Aidin Geranrekab / unsplash.com

В минувшие выходные, пишет Guardian, Google была вынуждена отозвать свою открытую модель ИИ Gemma, после того как та обвинила действующего сенатора США в преступлении деликатного характера в отношении сотрудника полиции. Google заявила, что модели Gemma предназначаются не для потребителей, а для разработчиков и исследователей, но сняла их с публикации на платформе AI Studio — начали появляться «сообщения о попытках их использования лицами, не относящимися к разработчикам». «Галлюцинации, при которых модели просто выдумывают ответы, и подхалимство, когда модели отвечают пользователям то, что те хотят услышать, представляют проблемы для всей отрасли ИИ, особенно для таких небольших моделей как Gemma. Мы по-прежнему стремимся свести галлюцинации к минимуму и постоянно совершенствуем все наши модели», — заверили в Google.

Учёные исследовали общедоступные тесты для систем ИИ, но у лидеров отрасли есть и собственные бенчмарки, которые экспертное сообщество ещё не изучило. Они указали, что необходимо выработать единый стандарт для определения работоспособности и безопасности моделей ИИ. «Шокирующим» учёные нашли тот факт, что лишь в 16 % тестов используются статистические методы оценки погрешности, чтобы установить вероятность точности результатов. В ряде случаев, когда необходимо определить конкретную характеристику модели ИИ, например, её «безвредность», этой характеристике даётся недостаточно чёткое определение, что снижает ценность всего теста.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI опровергла слухи о запрете ChatGPT давать медицинские и юридические советы
Бывший глава Intel Патрик Гелсингер запустил проект по созданию христианского ИИ
ИИ научился диагностировать серьёзные болезни сердца по примитивным данным с Apple Watch
Сгенерированный праздник к нам приходит: Coca-Cola снова разозлила общественность рождественской рекламой с ИИ
ИИ-браузеры оказались удобны для бесплатного доступа к платному контенту
Японские создатели аниме и игр потребовали от OpenAI прекратить обучать Sora 2 на их контенте
Теги: ии, тест, бенчмарк
ии, тест, бенчмарк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.