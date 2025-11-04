Авторы Warhammer 40,000: Boltgun и Vampire Survivors анонсировали Warhammer Survivors — динамичный роглайк в стиле Vampire Survivors

Разработчики Warhammer 40,000: Boltgun из студии Auroch Digital анонсировали игру с создателями Vampire Survivors из poncle — экшен-роглайк на выживание Warhammer Survivors в стиле Vampire Survivors.

Warhammer Survivors позиционируется как часть франшизы Vampire Survivors. Игра создаётся в партнёрстве с poncle (и Warhammer) на движке Vampire Survivors. Анонсирующий трейлер прилагается ниже.

С точки зрения антуража Warhammer Survivors представляет собой смесь двух вселенных Warhammer — Warhammer 40,000 (мрачное будущее) и Warhammer Age of Sigmar (эпическое фэнтези).

Игроки смогут взять под управление персонажей из обеих вселенных (космодесантник Малум Каэдо, рыцарь-зефирос Нив Чёрный Коготь и так далее) и посетить вдохновлённые Далёким Будущим и Владениями Смертных локации.

Пользователям предстоит прорубать путь через бесконечные волны врагов (тираниды, скавены, ксеносы), собирая, используя и прокачивая легендарное оружие из Warhammer 40,000 и Age of Sigmar.

Скриншоты

Обещают стремительный и лихорадочный геймплей, множество режимов и уровней для изучения, обилие секретов и коллекционных предметов, целый вагон пассивных умений и усилений, а также текстовый перевод на русский язык.

Warhammer Survivors выйдет в 2026 году эксклюзивно на ПК (Steam). Параллельно Auroch Digital при поддержке издательства Big Fan Games готовит к релизу (тоже в 2026-м) олдскульный шутер Warhammer 40,000: Boltgun 2.