SpaceX запустит «фабшипы» — аппараты для подготовки производства чипов на орбите

Стартап Besxar из Вашингтона объявил о заключении соглашения с SpaceX на 12 запусков для тестирования производства полупроводников в орбитальных условиях. Невероятно амбициозный проект направлен на создание первой в мире орбитальной фабрики по производству чипов, где вакуум космоса может обеспечить высочайшую чистоту процесса, практически полностью избавляя его от типичных для земных заводов загрязнений.

Прототипы производственных модулей под названием Fabships будут устанавливаться на ускорители ракет Falcon 9. Каждый ускоритель будет нести по два модуля Fabships размерами с микроволновку. Поскольку ускорители после разъединения с верхней ступенью по инерции поднимаются на высоту свыше 130 км, фабричные модули проведут в вакууме несколько минут и, в целом, будут испытывать определённую физическую нагрузку, потенциально угрожающую их целостности. Но в этом и заключается первый этап испытаний — оценить устойчивость кремниевых подложек к такому стрессу.

Подписанный со SpaceX контракт стал для неё первым по программе возвращаемой полезной нагрузки. Ускорители возвращаются на Землю или на баржи примерно через 10 минут после запуска, что позволяет сразу же вернуть побывавшие в «космосе» образцы клиенту. Первый запуск по контракту состоится в конце текущего года, остальные — в следующем.

По представлению основателя и руководителя компании Besxar Эшли Пилипишин (Ashley Pilipiszyn), на Земле производители чипов тратят миллиарды долларов на обустройство и эксплуатацию так называемых «чистых комнат», где происходит наиболее важная часть обработки пластин с чипами. На орбите чистоты и вакуума в избытке — и, в некотором смысле, они предоставляются даром. Более того, в земных условиях добиться подобного уровня чистоты за разумные деньги невозможно. Если испытания успешно пройдут первый и последующие этапы, то после 2030 года компания рассчитывает приступить к массовому выпуску чипов на орбите.

Скептики отмечают, что у стартапа Besxar контрактов больше, чем сотрудников. Глава компании не стала получать учёную степень и забросила учёбу, переключившись на продвижение ряда социально значимых проектов. Активная гражданская позиция Эшли и диплом по маркетингу позволили ей заручиться поддержкой ряда инвесторов, включая финансирование по программе NVIDIA Inception, а также, по-видимому, договориться о сотрудничестве с Пентагоном.