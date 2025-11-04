Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX запустит «фабшипы» — аппараты для...
реклама
Новости Hardware

SpaceX запустит «фабшипы» — аппараты для подготовки производства чипов на орбите

Стартап Besxar из Вашингтона объявил о заключении соглашения с SpaceX на 12 запусков для тестирования производства полупроводников в орбитальных условиях. Невероятно амбициозный проект направлен на создание первой в мире орбитальной фабрики по производству чипов, где вакуум космоса может обеспечить высочайшую чистоту процесса, практически полностью избавляя его от типичных для земных заводов загрязнений.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Прототипы производственных модулей под названием Fabships будут устанавливаться на ускорители ракет Falcon 9. Каждый ускоритель будет нести по два модуля Fabships размерами с микроволновку. Поскольку ускорители после разъединения с верхней ступенью по инерции поднимаются на высоту свыше 130 км, фабричные модули проведут в вакууме несколько минут и, в целом, будут испытывать определённую физическую нагрузку, потенциально угрожающую их целостности. Но в этом и заключается первый этап испытаний — оценить устойчивость кремниевых подложек к такому стрессу.

Подписанный со SpaceX контракт стал для неё первым по программе возвращаемой полезной нагрузки. Ускорители возвращаются на Землю или на баржи примерно через 10 минут после запуска, что позволяет сразу же вернуть побывавшие в «космосе» образцы клиенту. Первый запуск по контракту состоится в конце текущего года, остальные — в следующем.

По представлению основателя и руководителя компании Besxar Эшли Пилипишин (Ashley Pilipiszyn), на Земле производители чипов тратят миллиарды долларов на обустройство и эксплуатацию так называемых «чистых комнат», где происходит наиболее важная часть обработки пластин с чипами. На орбите чистоты и вакуума в избытке — и, в некотором смысле, они предоставляются даром. Более того, в земных условиях добиться подобного уровня чистоты за разумные деньги невозможно. Если испытания успешно пройдут первый и последующие этапы, то после 2030 года компания рассчитывает приступить к массовому выпуску чипов на орбите.

Скептики отмечают, что у стартапа Besxar контрактов больше, чем сотрудников. Глава компании не стала получать учёную степень и забросила учёбу, переключившись на продвижение ряда социально значимых проектов. Активная гражданская позиция Эшли и диплом по маркетингу позволили ей заручиться поддержкой ряда инвесторов, включая финансирование по программе NVIDIA Inception, а также, по-видимому, договориться о сотрудничестве с Пентагоном.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC начнёт следующий год с повышения цен на все техпроцессы тоньше 5 нм
Nexperia заверила клиентов, что имеющихся у неё запасов продукции хватит на всех
Власти одобрили возведение завода TSMC с передовой технологией A14 в Тайване
Учёный подтвердил, что над Москвой мог пролететь болид
SpaceX провела 100-й запуск интернет-спутников Starlink в этом году — на орбиту выведено 28 аппаратов
Три тайконавта и четыре мыши прибыли на орбитальную станцию «Тяньгун» — мыши там надолго не задержатся
Теги: spacex, производство микросхем, запуск ракеты
spacex, производство микросхем, запуск ракеты
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.