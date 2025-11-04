Сегодня 05 ноября 2025
Биткоин скатился ниже $100 000 впервые с июня

Биткоин потерял все свои летние «завоевания» — курс первой криптовалюты сегодня упал на 6,5 %, до $99 963, впервые с июня опустившись ниже психологически важной отметки в $100 000. Другие криптовалюты также заметно просели. На момент публикации данной заметки курс немного восстановился — до $100 678.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Сейчас биткоин опустился более чем на 20 % от своего исторического максимума, достигнутого месяц назад. Ethereum упал сегодня на 9,6 %, а несколько так называемых альткойнов продемонстрировали аналогичное падение, в результате чего потери по многим менее ликвидным и более скромно торгуемым токенам в этом году превысили 50 %. В целом нынешний тренд на криптовалютном рынке соответствует настроениям на рынке ценных бумаг — там также наблюдается падение курсов акций.

Поворотный момент наступил ещё в середине октября, когда рынок накрыла волна ликвидаций — тогда только за сутки были уничтожены рекордные $19 млрд в открытых длинных позициях. С тех пор активность трейдеров резко снизилась: интерес к фьючерсам остаётся на минимальном уровне, и даже благоприятные условия по финансированию не побуждают инвесторов возвращаться на рынок. На сегодняшний день биткоин подрос с начала года менее чем на 10 % и вновь отстаёт от фондовых индексов.

«Падение биткоина к июньским минимумам отражает сохраняющееся психологическое давление после октябрьской волны ликвидаций, которая изменила поведение участников рынка», — отмечает Крис Ньюхаус (Chris Newhouse), директор по исследованиям Ergonia.

Несмотря на масштабы движения, продажи идут без особой паники: за последние сутки ликвидации как длинных, так и коротких позиций составили $1 млрд, что значительно меньше октябрьских рекордов. Тем временем крупные игроки активно страхуются от дальнейшего снижения — по данным Deribit, спрос на опционы с ценой исполнения $80 000 на конец ноября достиг максимума.

Падение биткоина совпадает с коррекцией в секторе технологических акций: котировки Palantir, Nvidia и других лидеров ИИ в последние дни также резко снижаются на фоне опасений относительно их переоценённости. Криптовалюты снова двигаются в унисон с настроениями на фондовом рынке.

Дополнительное давление создают и оттоки инвестиций из биржевых криптофондов: как спотовые биткоин-ETF, так и фонды в Ethereum за последний месяц показали чистый отток средств, а интерес к этим инструментам после летнего ажиотажа заметно охладел.

Эксперты отмечают, что сейчас рынок больше ориентирован на краткосрочные сделки и сокращение рисков, чем на долгосрочные ставки. Инвесторы будут внимательно следить за состоянием рынка и, скорее всего, постараются удержать первую криптовалюту около психологической отметки в $100 000.

Теги: биткоин, криптовалюта, ethereum, рынок
