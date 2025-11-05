Сегодня 05 ноября 2025
Маловато будет: квартальный прогноз AMD по выручке разочаровал инвесторов, акции упали в цене

Бум ИИ настолько избаловал участников фондового рынка, что соответствие финансовых показателей компаний прогнозам само по себе уже не воспринимается позитивно. В случае с отчётом AMD прогноз по величине выручки в текущем квартале оказался лишь чуть выше ожиданий рынка, и этого оказалось достаточно для снижения курса акций более чем на 3 %.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Прежде всего, предыдущий квартал компания завершила ростом выручки на 36 % до $9,25 млрд, эта сумма оказалась почти на $500 млн выше прогноза. Удельный доход на одну акцию в размере $1,2 тоже превысил прогнозируемую величину ($1,16). Чистая прибыль AMD в третьем квартале выросла на 61 % до $1,24 млрд. В четвёртом квартале AMD рассчитывает выручить $9,6 млрд, что на четверть выше выручки, полученной в соответствующем периоде предыдущего года. Это несколько выше ожиданий аналитиков ($9,15 млрд), но инвесторы явно рассчитывали на более серьёзное превышение (до $9,9 млрд), поэтому акции AMD упали в цене после публикации отчёта на 3,7 %. Зато по норме прибыли собственный прогноз AMD в точности совпадает с ожиданиями рынка — 54,5 %.

Учитывая неопределённую ситуацию с поставками ускорителей Instinct MI308, компания AMD не стала включать выручку от их реализации ни в отчёт за прошлый квартал, ни в прогноз на текущий. При этом экспортные лицензии для поставок таких ускорителей в Китай у AMD есть. Глава компании Лиза Су (Lisa Su) предсказуемо не смогла удержаться от комментариев по поводу перспектив рынка ИИ. По её словам, в этой сфере AMD будет получать десятки миллиардов долларов США ежегодно уже к 2027 году, а рынок ускорителей вычислений для ИИ в целом будет генерировать более $500 млрд ежегодно.

Серверный сегмент принёс AMD в прошлом квартале $4,3 млрд выручки, что на 22 % превышает прошлогодний результат и оказывается больше ожиданий аналитиков. Операционная прибыль компании в серверном сегменте достигла $1,07 млрд, тогда как кварталом ранее на этом направлении были получены операционные убытки в размере $155 млрд. В третьем квартале серверную выручку AMD толкали вверх не только поставки ускорителей Instinct MI350, но и центральные процессоры EPYC пятого поколения.

В клиентском и игровом сегменте, которые в отчётности компании объединены, выручка выросла в годовом сравнении на 73 % до $4,05 млрд, а операционная прибыль взлетела в три раза до $867 млн. Непосредственно в клиентском сегменте выручка выросла на 46,2 % до $2,75 млрд, а вот в игровом она выросла почти в три раза до $1,3 млрд. Это значительно выше тех $1,05 млрд, на которые рассчитывали аналитики. По словам Лизы Су, подобная динамика игровой выручки объясняется усилиями Microsoft и Sony по наращиванию объёмов выпуска своих игровых консолей в преддверии сезона праздничных распродаж. Глава AMD также отметила, что в дальнейшем сегмент ПК в плане выручки будет расти быстрее остального рынка. По данным Gartner, в третьем квартале мировой рынок ПК должен был вырасти на 8 %. В любом случае, рост выручки AMD в клиентском сегменте в третьем квартале был обусловлен и рекордными продажами процессоров Ryzen.

Выручка AMD в сегменте встраиваемых решений сократилась год к году на 8 % до $857 млн, операционная прибыль упала с $372 до $283 млн. В текущем квартале AMD рассчитывает выручить от $9,3 до $9,9 млрд, удержать норму прибыли на уровне 54,5 % и операционные расходы в размере $2,8 млрд.

Источники:

amd, финансы, аналитика
