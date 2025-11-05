Все средства хороши: Telegram начал доставлять коды авторизации через WhatsApp

Мессенджер Telegram начал рассылать пользователям из России коды авторизации по номеру телефона через WhatsApp. Это произошло вскоре после того, как оба сервиса стали предлагать россиянам использовать адрес электронной почты для входа в аккаунт.

«Telegram начал рассылать коды авторизации по номеру телефона через мессенджер WhatsApp», — сказано в сообщении источника, которое опубликовано вместе с соответствующим снимком экрана, демонстрирующим работу упомянутой функции. На изображении видно, как от пользователя CodeVerify приходит сообщение с кодом авторизации. «Ваш код подтверждения. В целях безопасности не передавайте его третьим лицам», — говорится в сообщении, пришедшем вместе с проверочным кодом.

Рассылка кодов для авторизации через WhatsApp позволит пользователям Telegram в России создавать новые аккаунты и авторизоваться в уже существующих без необходимости получения проверочного кода по SMS. Ранее сообщалось, что на территории страны начали блокироваться звонки и SMS-сообщения для регистрации новых пользователей Telegram и WhatsApp.