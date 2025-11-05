Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китай запретил использовать ускорители N...
реклама
Новости Hardware

Китай запретил использовать ускорители Nvidia, AMD и других в ЦОД с госфинансированием

Китайские власти уже продемонстрировали свою готовность стимулировать импортозамещение в сфере ускорения ИИ снижением затрат на оплату электроэнергии, но очередная мера носит запретительный характер. По данным Reuters, строящиеся в Китае ЦОД при участии государственного финансирования более не имеют права использовать ускорители вычислений зарубежного происхождения.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По имеющейся информации, под новые ограничения попадают не только запланированные к строительству центры обработки данных, но и те объекты с государственным софинансированием, которые готовые менее чем на 30 %. Если степень готовности объектов выше, решения по применению новых ограничений будут приниматься властями КНР в индивидуальном порядке. В некоторых случаях компаниям, которые уже начали оснащать свои ЦОД, придётся удалить все закупленные ускорители вычислений зарубежного производства.

После недавней встречи с Си Цзиньпином (Xi Jinping) американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) пояснил, что Nvidia в вопросах поставок своих ускорителей должна договариваться непосредственно с китайской стороной, а власти США будут выступать в этом вопросе только в роли арбитров. Глава компании пожаловался, что китайские клиенты отказываются принимать ускорители Nvidia, в результате чего за тройку лет доля компании на китайском рынке упала с 95 до 0 %.

Опрошенные Reuters источники пока затрудняются пояснить, распространяются ли новые ограничения на всю территорию КНР, либо только на отдельные провинции. С 2021 года в Китае на поддержку строительства центров обработки данных для ИИ было выделено более $100 млрд государственных субсидий. Некоторым компаниям в Китае уже пришлось заморозить строительство ЦОД, которые изначально проектировались под использование ускорителей вычислений Nvidia.

Проблема миграции на китайские аналоги в этой сфере не сводится к более низкой производительности или не самой высокой энергетической эффективности последних. Программная инфраструктура Nvidia за пару десятилетий успела получить такое распространение, что сложно найти ей достойную альтернативу, планируя переход на аппаратную платформу иного происхождения. Что характерно, новые ограничения в Китае покрывают и Nvidia H20 — наиболее современные из номинально доступных на рынке страны ускорителей этой марки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай усилил борьбу с чипами Nvidia — энергию для китайских ускорителей будут продавать вдвое дешевле
Трамп заявил, что лучшие чипы Nvidia не достанутся никому, кроме американских компаний
Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг
Пример Tesla заразителен: Rivian создала компанию Mind Robotics для разработки роботов
AMD получила разрешение на поставку ИИ-ускорителей в Китай, а Nvidia — нет
Илон Маск: ИИ-процессоры Tesla AI5 выйдут только в 2027 году, а AI6 подоспеют к середине 2028 года
Теги: nvidia, nvidia h20, китай, китайское правительство, импортозамещение
nvidia, nvidia h20, китай, китайское правительство, импортозамещение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.