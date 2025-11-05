Китай запретил использовать ускорители Nvidia, AMD и других в ЦОД с госфинансированием

Китайские власти уже продемонстрировали свою готовность стимулировать импортозамещение в сфере ускорения ИИ снижением затрат на оплату электроэнергии, но очередная мера носит запретительный характер. По данным Reuters, строящиеся в Китае ЦОД при участии государственного финансирования более не имеют права использовать ускорители вычислений зарубежного происхождения.

По имеющейся информации, под новые ограничения попадают не только запланированные к строительству центры обработки данных, но и те объекты с государственным софинансированием, которые готовые менее чем на 30 %. Если степень готовности объектов выше, решения по применению новых ограничений будут приниматься властями КНР в индивидуальном порядке. В некоторых случаях компаниям, которые уже начали оснащать свои ЦОД, придётся удалить все закупленные ускорители вычислений зарубежного производства.

После недавней встречи с Си Цзиньпином (Xi Jinping) американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) пояснил, что Nvidia в вопросах поставок своих ускорителей должна договариваться непосредственно с китайской стороной, а власти США будут выступать в этом вопросе только в роли арбитров. Глава компании пожаловался, что китайские клиенты отказываются принимать ускорители Nvidia, в результате чего за тройку лет доля компании на китайском рынке упала с 95 до 0 %.

Опрошенные Reuters источники пока затрудняются пояснить, распространяются ли новые ограничения на всю территорию КНР, либо только на отдельные провинции. С 2021 года в Китае на поддержку строительства центров обработки данных для ИИ было выделено более $100 млрд государственных субсидий. Некоторым компаниям в Китае уже пришлось заморозить строительство ЦОД, которые изначально проектировались под использование ускорителей вычислений Nvidia.

Проблема миграции на китайские аналоги в этой сфере не сводится к более низкой производительности или не самой высокой энергетической эффективности последних. Программная инфраструктура Nvidia за пару десятилетий успела получить такое распространение, что сложно найти ей достойную альтернативу, планируя переход на аппаратную платформу иного происхождения. Что характерно, новые ограничения в Китае покрывают и Nvidia H20 — наиболее современные из номинально доступных на рынке страны ускорителей этой марки.