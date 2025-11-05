Сегодня 05 ноября 2025
Google придумала дата-центр с неограниченным источником энергии, но придётся усыпать орбиту спутниками — представлен Project Suncatcher

Google предложила новый способ обойти ограничения, актуальные для энергоёмких центров обработки данных для систем искусственного интеллекта на Земле — размещать ИИ-ускорители на спутниках, которые работают на солнечной энергии. Этой идее посвящена новая программа компании, получившая название Project Suncatcher.

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Если технологический гигант начнёт реализацию этого проекта, на орбите появятся космические ЦОД — там солнечную энергию можно будет использовать круглосуточно. Google мечтает подключиться к практически неограниченному источнику чистой энергии, чтобы реализовать свои планы в области ИИ, не размениваясь на сопутствующие земным ЦОД сложности, такие как углеродные выбросы и высокие цены на энергоисточники. Солнечные батареи на спутниках с тензорными процессорами (TPU) Google обещают восьмикратно превзойти показатели земных.

Важнейшая задача для проекта — обеспечить надёжную связь между спутниками. Если они будут выступать аналогами земных ЦОД, то канал связи должен иметь ширину в десятки терабит в секунду, говорят в компании. Один из способов решить задачу — формировать плотные скопления аппаратов, чтобы они находились на расстоянии «не более километра» друг от друга. Это значительно ближе, чем расстояние между спутниками в теперешних группировках. Компания также убедилась, что её TPU способны выдерживать радиационное излучение, эквивалентное тому, что они получат за пять лет работы на орбите.

Пока отправка космических аппаратов на орбиту обходится дорого, но уже в середине будущего десятилетия, по оценкам инженеров Google, запуск и эксплуатация космических ЦОД будут сопоставимы с обслуживанием земных из расчёта на киловатты в год. Первые испытания оборудования на орбите намечены на 2027 год — партнёром Google выступит компания Planet. Подробности проекта Project Suncatcher инженеры Google привели в нерецензированной научной статье (PDF).

google, цод, спутник
