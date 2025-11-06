Сегодня 06 ноября 2025
Облачный гейминг для PlayStation Portal вышел из стадии бета-тестирования

Компания Sony объявила, что функция облачной потоковой передачи для устройства PlayStation Portal вышла из бета-версии и стала доступной в стабильном релизе. Пользователи с подпиской PlayStation Plus Premium смогут транслировать из облака отдельные игры из собственной библиотеки без необходимости подключения к домашней консоли PS5.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Интерфейс устройства также был обновлён: теперь в меню представлены три вкладки — для удалённого подключения к PS5 (Remote Play), облачного стриминга и поиска. На момент запуска сервиса поддержку получили более 2000 игр. Среди них — недавние релизы вроде Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yōtei, а также такие популярные хиты, как Fortnite, Grand Theft Auto V и Resident Evil 4, сообщает The Verge.

Кроме того, сотни совместимых игр из каталогов PlayStation Plus (Game Catalog и Classics Catalog) также доступны для стриминга из облака. Среди них — Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea и The Last of Us Part II Remastered.

Помимо облачной потоковой передачи, PS Portal теперь поддерживает 3D-звук, доступ к внутриигровым покупкам, возможность принимать приглашения и напрямую присоединяться к сессиям многопользовательских игр, а также новую функцию установки паролей для защиты устройства.

